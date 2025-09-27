Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Oscura y enigmática, una particular serie colombiana se posiciona como una de las preferidas en Netflix

El suspenso es uno de los géneros favoritos en Netflix , por lo que siempre que la plataforma suma a su catálogo una producción de este tipo, los usuarios no pueden evitar dejarse llevar por las tensiones y secretos. Ahora, las miradas se posaron sobre una serie colombiana que es ideal para los amantes de las historias enigmáticas y atrapantes.

“Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones” , reza la sinopsis de “La huésped” , la nueva producción de Netflix.

Los secretos, las traiciones y el misterio son los pilares de este relato en el que cada personaje parece ocultar mucho más de lo que revela. La historia se divide en 20 capítulos que van desde los 35 hasta los 50 minutos.

Con un tono inquietante y una tensión que se torna erótica y se mantiene a lo largo de toda la serie, “La huésped” promete comprometer a sus espectadores en la historia y no soltarlos hasta desenterrar las más oscuras verdades.

>>Leer más: Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas

De qué se trata “La huésped”

“La huésped” cuenta la historia de Silvia, una mujer que se encuentra enfrentando problemas matrimoniales y dificultades con su hija adicta. Sin embargo, los desafíos más intensos aparecen con la inesperada llegada de Sonia, una mujer del pasado de Silvia.

La inquietante presencia de Sonia, que se suma al hogar, empieza a intimidar a la familia y a desenterrar algunos acontecimientos del pasado. Entre tensiones y secretos, la vida de todos los personajes se verá revolucionada por esa misteriosa mujer.

>>Leer más: Cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix, HBO Max y Spotify en la web de Arca

Elenco de “La huésped”

El elenco principal de la serie se compone por Laura Londoño y Jason Day que interpretan al matrimonio Silvia y Lorenzo. La inquietante huésped, Sonia, es interpretada por la reconocida Carmen Villalobos.

El resto del reparto se compone por Victor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González y Ariel Sierra.

>>Leer más: Netflix: la miniserie de intriga sucesora de "La casa de papel"

Trailer de “La huésped”