La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Oscura y enigmática, una particular serie colombiana se posiciona como una de las preferidas en Netflix

27 de septiembre 2025 · 07:05hs
Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan este inquietante suspenso de Netflix

Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan este inquietante suspenso de Netflix

El suspenso es uno de los géneros favoritos en Netflix, por lo que siempre que la plataforma suma a su catálogo una producción de este tipo, los usuarios no pueden evitar dejarse llevar por las tensiones y secretos. Ahora, las miradas se posaron sobre una serie colombiana que es ideal para los amantes de las historias enigmáticas y atrapantes.

“Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones”, reza la sinopsis de “La huésped”, la nueva producción de Netflix.

Los secretos, las traiciones y el misterio son los pilares de este relato en el que cada personaje parece ocultar mucho más de lo que revela. La historia se divide en 20 capítulos que van desde los 35 hasta los 50 minutos.

Con un tono inquietante y una tensión que se torna erótica y se mantiene a lo largo de toda la serie, “La huésped” promete comprometer a sus espectadores en la historia y no soltarlos hasta desenterrar las más oscuras verdades.

>>Leer más: Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas

De qué se trata “La huésped”

“La huésped” cuenta la historia de Silvia, una mujer que se encuentra enfrentando problemas matrimoniales y dificultades con su hija adicta. Sin embargo, los desafíos más intensos aparecen con la inesperada llegada de Sonia, una mujer del pasado de Silvia.

La inquietante presencia de Sonia, que se suma al hogar, empieza a intimidar a la familia y a desenterrar algunos acontecimientos del pasado. Entre tensiones y secretos, la vida de todos los personajes se verá revolucionada por esa misteriosa mujer.

>>Leer más: Cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix, HBO Max y Spotify en la web de Arca

Elenco de “La huésped”

El elenco principal de la serie se compone por Laura Londoño y Jason Day que interpretan al matrimonio Silvia y Lorenzo. La inquietante huésped, Sonia, es interpretada por la reconocida Carmen Villalobos.

El resto del reparto se compone por Victor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González y Ariel Sierra.

>>Leer más: Netflix: la miniserie de intriga sucesora de "La casa de papel"

Trailer de “La huésped”

Embed

Noticias relacionadas
Y ella dijo quizás es una película producida por Turquía y Alemania que, en menos de una semana, ya entro al ranking de las más populares.

Netflix: una comedia romántica turco-alemana, entre las más vistas

Una de esas historias de amor que surgen de la forma menos esperada

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su estreno

La miniserie de Netflix que se roba todas las miradas con un elenco de lujo 

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Un drama, una comedia romántica y una comedia dramática y satírica son un éxito en Netflix a días de su estreno. 

Un fin de semana lluvioso con Netflix: tres películas que no fallan para maratonear

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Lo último

Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Netflix: una serie erótica de suspenso psicológico se roba todas las miradas

Adrián Abonizio: La revolución no se hace con rencor, se hace con inteligencia y bronca organizada

Adrián Abonizio: "La revolución no se hace con rencor, se hace con inteligencia y bronca organizada"

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La provincia cuenta con 45 empleados del Estado, en sus tres niveles, cada 1.000 habitantes y es la segunda del ranking. Rosario perfora esa cifra

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Ovación
Central va por un triunfo que llegue con goles para ir encendiendo la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para ir encendiendo la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para ir encendiendo la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para ir encendiendo la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Información General

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre