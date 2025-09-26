Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

El delantero nacido en Entre Ríos pasó por Newell's en la temporada 2018-19 y no se afianzó. Hoy es una de las figuras de Liga de Quito.

Es una de las figuras del sorprende Liga de Quito de Ecuador, que viene de eliminar al poderoso a San Pablo en el Morumbí para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y uno de los referentes del equipo ecuatoriano es justamente un jugador que pasó sin pena ni gloria por Newell's .

Se trata de Lisandro Joel Alzugaray (nació en Viale, Entre Ríos, en 1990), quien tuvo un fugaz paso por el rojinegro en la temporada 2018-19 de apenas cuatro partidos.

Hoy disfruta de un presente de ensueño en la Liga de Quito, que por las semifinales de la Copa Libertadores enfrentará a otro de los cucos brasileños como el Palmeiras.

"Me gustaría volver a Newell's"

En una entrevista con TyC Sports en 2023, Lisandro Alzugaray no escondió sus ganas de regresar al fútbol argentino, preferentemente a Newell's. Y no escatimó elogios para con el club del Parque.

“Jugar con la cancha llena en todos los partidos es algo hermoso. Mi paso en Newell’s fue muy breve, pero jugar en esa cancha es algo increíble, tremendo, te llenan la cancha un martes, un miércoles. La verdad que sí, me gustaría tener revancha en el fútbol argentino. Me gustaría en Newell’s. No fueron muchos partidos y creo que hoy más maduro rendiría mejor", dijo hace menos de dos años.

Ganó la Sudamericana y va por la Libertadores

Alzugaray fue una de las máximas figuras en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante San Pablo. El cuadro ecuatoriano ganó 1-0 en el Morumbí, para llevarse la serie por un global de 3-0. Y ahora lo espera Palmeiras para luchar por el boleto a final.

El de Alzugaray es otro de los tantos casos de jugadores que tienen categoría, pero en Newell's se los devoran las urgencias y luego se afianzan y explotan en otros clubes.

El futbolista ya ganó la Copa Sudamericana 2023 con la Liga y este año va nada menos que por la Copa Libertadores.