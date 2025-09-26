La Capital | Ovación | Newell's

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

El delantero nacido en Entre Ríos pasó por Newell's en la temporada 2018-19 y no se afianzó. Hoy es una de las figuras de Liga de Quito.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de septiembre 2025 · 18:37hs
Lisandro Alzugaray jugando en el Coloso en su paso por Newells. 

Héctor Río / La Capital

Lisandro Alzugaray jugando en el Coloso en su paso por Newell's. 

Es una de las figuras del sorprende Liga de Quito de Ecuador, que viene de eliminar al poderoso a San Pablo en el Morumbí para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y uno de los referentes del equipo ecuatoriano es justamente un jugador que pasó sin pena ni gloria por Newell's.

Se trata de Lisandro Joel Alzugaray (nació en Viale, Entre Ríos, en 1990), quien tuvo un fugaz paso por el rojinegro en la temporada 2018-19 de apenas cuatro partidos.

Hoy disfruta de un presente de ensueño en la Liga de Quito, que por las semifinales de la Copa Libertadores enfrentará a otro de los cucos brasileños como el Palmeiras.

Leer más: Newell's recuperará a un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto para Fabbiani

"Me gustaría volver a Newell's"

En una entrevista con TyC Sports en 2023, Lisandro Alzugaray no escondió sus ganas de regresar al fútbol argentino, preferentemente a Newell's. Y no escatimó elogios para con el club del Parque.

“Jugar con la cancha llena en todos los partidos es algo hermoso. Mi paso en Newell’s fue muy breve, pero jugar en esa cancha es algo increíble, tremendo, te llenan la cancha un martes, un miércoles. La verdad que sí, me gustaría tener revancha en el fútbol argentino. Me gustaría en Newell’s. No fueron muchos partidos y creo que hoy más maduro rendiría mejor", dijo hace menos de dos años.

Leer más: Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Ganó la Sudamericana y va por la Libertadores

Alzugaray fue una de las máximas figuras en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante San Pablo. El cuadro ecuatoriano ganó 1-0 en el Morumbí, para llevarse la serie por un global de 3-0. Y ahora lo espera Palmeiras para luchar por el boleto a final.

El de Alzugaray es otro de los tantos casos de jugadores que tienen categoría, pero en Newell's se los devoran las urgencias y luego se afianzan y explotan en otros clubes.

El futbolista ya ganó la Copa Sudamericana 2023 con la Liga y este año va nada menos que por la Copa Libertadores.

Noticias relacionadas
La reunión en Newells concluyó sin cambio de fecha de la votación.

Un miembro de la comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción"

Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell’s ante Racing en la fecha final del Apertura. 

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

No hubo consenso y las elecciones en Newells se harán como estaban estipuladas inicialmente.

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Valentino Acuña, con el número 17 de la selección argentina, que en esta ocasión llevará un excompañero de Newells.

Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Lo último

Triple femicidio: Interpol emitió un alerta roja para capturar a los asesinos

Triple femicidio: Interpol emitió un alerta roja para capturar a los asesinos

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

El fiscal Claudio Kishimoto, funcionarios, concejales, universidades y organizaciones debatieron sobre las causas judiciales y las deudas pendientes
Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo
Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Ovación
Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Por Gustavo Conti
Ovación

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Newells recupera un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto

Newell's recupera un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto

La Fifa suspendió por un año a un futbolista de Roldán en medio de un escándalo internacional

La Fifa suspendió por un año a un futbolista de Roldán en medio de un escándalo internacional

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles en la audiencia en el Concejo

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Un experto llega a Rosario para evaluar a niñas con un raro trastorno genético

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Policiales

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Información General

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza