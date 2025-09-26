El tiempo en Rosario: un sábado con chances de lluvias y tormentas matinales El último sábado de septiembre se presentará en la ciudad con una temperatura máxima que alcanzaría los 20º 26 de septiembre 2025 · 21:55hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Los paraguas volverán a las calles porque se espera que el tiempo sea inestable durante este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 27 de septiembre de 2025 una jornada que en Rosario combinará inestabilidad matinal con un gradual mejoramiento y ascenso de temperatura en la tarde, impulsado por una rotación de vientos clave.

El último sábado de septiembre se presentará en la ciudad con una temperatura máxima que alcanzaría los 20º C y una mínima de 15º C, según el informe del SMN. La humedad se presentará baja, en torno al 50 %.

Pronóstico detallado por períodos La jornada comenzará con condiciones inestables. Durante la madrugada y las primeras horas del sábado, se espera que el cielo esté parcialmente nublado a nublado, existiendo la posibilidad de tormentas fuertes hacia la mañana. Los termómetros se mantendrán frescos, rondando los 15°C a 18°C, con vientos del noreste.

Hacia el mediodía y la tarde, se registrará el principal cambio del día. Si bien el cielo seguirá parcial nublado, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente. El sol se abrirá paso, impulsando la temperatura máxima hasta los 20ºC. La gran protagonista será la rotación del viento: pasará del noreste a soplar desde el sudoeste. Este cambio marcará el fin de la inestabilidad.

Para la noche, las marcas térmicas comenzarán a descender nuevamente y el cielo presentaría una tendencia a despejarse.