Viajes a medida: cuando la experiencia marca la diferencia

Hablemos de Viajes lleva más de una década diseñando propuestas personalizadas y acompañando a sus clientes desde el primer paso hasta el regreso.

Parte del equipo de la agencia Hablemos de Viajes, con sede en la ciudad de Santa Fe.

Con base en Santa Fe y más de una década de experiencia en el rubro, Hablemos de Viajes ha logrado consolidarse como una agencia que prioriza el trato personalizado , el asesoramiento real y la experiencia directa como pilares fundamentales para diseñar propuestas de calidad.

Desde sus inicios, el objetivo fue claro: acompañar al cliente en todo el proceso, desde el primer encuentro hasta el regreso . Hoy, con una mirada abierta a nuevos destinos y una atención cuidada, siguen creciendo de la mano de quienes eligen viajar con confianza.

Este año celebramos once años de trayectoria en el mercado turístico, algo que nos llena de orgullo y también de compromiso con cada persona que confía en nosotros.

Empezamos siendo solo dos personas con una gran pasión por los viajes. En esos primeros años nos enfocábamos principalmente en destinos nacionales y en algunos internacionales que conocíamos bien porque los habíamos recorrido personalmente. Desde el inicio tuvimos claro que queríamos brindar un servicio cercano, con atención real y personalizada .

-¿Dónde están ubicados?

Nuestra agencia está en la Ciudad de Santa Fe, a solo media cuadra de la Peatonal Sur. Es una zona muy accesible, lo que facilita el contacto directo con los clientes, algo que siempre priorizamos.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

El gran diferencial está en la personalización. Cada paquete lo armamos a medida, tomando en cuenta gustos, necesidades y expectativas. Nos apoyamos en productos de calidad y en un asesoramiento respaldado por nuestra propia experiencia: muchos de los destinos que ofrecemos los hemos recorrido personalmente.

Eso genera confianza y tranquilidad en nuestros pasajeros. Además, durante el viaje, siempre cuentan con un teléfono de emergencias activo las 24 horas, para que nunca estén solos frente a un imprevisto.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Todo lo que esté relacionado con el Caribe es, sin dudas, lo más elegido por nuestros clientes dentro de las propuestas de Free Way. Es una región que sigue despertando mucho interés.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Hoy por hoy, República Dominicana se lleva el primer lugar entre los destinos más solicitados.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Se nota un creciente interés por lugares menos tradicionales. St. Maarten, por ejemplo, se ha vuelto muy buscado. Y Japón viene ganando terreno como una propuesta distinta para quienes buscan experiencias más culturales o exóticas.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Este año queremos salir del molde. Una de nuestras grandes apuestas es Islandia, un destino poco explorado, fuera del circuito del turismo masivo y con una naturaleza impactante. Nos entusiasma mucho poder acercar propuestas así de distintas a nuestros clientes.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El mejor consejo es simple: hay que invertir en viajar. Conocer los destinos en persona cambia por completo la forma de asesorar. Permite hablar desde la experiencia, transmitir seguridad y generar empatía con el cliente. Y por supuesto, trabajar con orden, responsabilidad y compromiso son pilares fundamentales para sostener una agencia en el tiempo.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Cada viaje que hacemos como equipo es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir innovando. Nos capacitamos constantemente porque creemos que esa es la base para ofrecer propuestas memorables, pensadas con creatividad, seguridad y una mirada real sobre lo que vive el pasajero.

-¿Algo que quieran agregar?

Nos gustaría destacar la excelente relación de trabajo que mantenemos con Free Way. Compartimos una misma forma de pensar el turismo, con responsabilidad y compromiso, y eso nos permite construir juntos opciones que se adaptan a cada perfil de cliente.