La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

El músico rosarino recibirá la distinción de la universidad pública. "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor", expresó el autor de "El amor después de el amor"

26 de septiembre 2025 · 19:38hs
La UNR brindará un homenaje a Fito Páez.

Foto: gentileza Maxi Conforti

La UNR brindará un homenaje a Fito Páez.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirmó que le entregará el título de Doctor Honoris Causa al músico rosarino Fito Páez.

"Gracias Fito por concedernos este honor y permitirnos reconocer tu inmensa trayectoria con el máximo galardón que entrega la universidad pública argentina", postearon este viernes desde las redes sociales de la UNR. Y agregaron: "Para toda la ciudad sos un orgullo, y te debíamos este homenaje".

En efecto, el título es un reconocimiento de las instituciones académicas, que eligen a las personalidades que serán merecedoras de esta distinción.

fito1

Distinción para Fito Páez

En el posteo de la UNR compartieron las palabras de Fito Páez: "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor! Todo mi amor y la gratitud de la flia Páez. Ahí estaré para recibirlo en tiempo y forma!".

De todas formas, desde la casa de altos estudios de Rosario señalaron que recién en las próximas semanas brindarán más detalles "de este homenaje que nos llena de orgullo".

