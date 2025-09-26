La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirmó que le entregará el título de Doctor Honoris Causa al músico rosarino Fito Páez.
El músico rosarino recibirá la distinción de la universidad pública. "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor", expresó el autor de "El amor después de el amor"
"Gracias Fito por concedernos este honor y permitirnos reconocer tu inmensa trayectoria con el máximo galardón que entrega la universidad pública argentina", postearon este viernes desde las redes sociales de la UNR. Y agregaron: "Para toda la ciudad sos un orgullo, y te debíamos este homenaje".
En efecto, el título es un reconocimiento de las instituciones académicas, que eligen a las personalidades que serán merecedoras de esta distinción.
En el posteo de la UNR compartieron las palabras de Fito Páez: "Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor! Todo mi amor y la gratitud de la flia Páez. Ahí estaré para recibirlo en tiempo y forma!".
De todas formas, desde la casa de altos estudios de Rosario señalaron que recién en las próximas semanas brindarán más detalles "de este homenaje que nos llena de orgullo".
