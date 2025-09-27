La Capital | Turismo | fin de semana

Fin de semana largo: cinco propuestas para pasar unos días de relax

Se viene un nuevo feriado, un momento ideal para planificar una escapada de fin de semana en pareja, con amigos o familia por diferentes destinos del país.

27 de septiembre 2025 · 08:08hs
Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los viajeros para un escapada de relax.

Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los viajeros para un escapada de relax.
Fin de semana largo: cinco propuestas para pasar unos días de relax

Del 10 al 12 de octubre, los principales destinos del país se visten de primavera e invitan a disfrutar de tres días ideales para viajar, relajarse y reconectar. Con temperaturas más cálidas, paisajes en plena floración y propuestas pensadas para cada estilo de viajero, este finde largo se convierte en la excusa perfecta para planear una escapada inolvidable.

Desde la frescura selvática de Iguazú, pasando por el fin del mundo, hasta la vibrante vida urbana de Buenos Aires y Miami, los hoteles más exclusivos ofrecen experiencias diseñadas para parejas, familias y grupos de amigos. Gastronomía de autor, spas rodeados de naturaleza, actividades recreativas y servicios premium se combinan para celebrar la llegada de una nueva temporada.

Entre las propuestas destacadas se encuentran Iguazú Grand, Panoramic Grand, Wyndham Garden Hotel del Glaciar, Howard Johnson Chascomús, Vain Boutique Hotel, Ker Hoteles y New Point Miami, cada uno con un estilo propio pero unidos por el mismo objetivo: ofrecer confort, hospitalidad y vivencias memorables.

En Ushuaia - Wyndham Garden Hotel del Glaciar

Ubicado en plena Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es el punto de partida ideal para descubrir la magia del fin del mundo. la primavera despliega paisajes únicos: bosques en flor, lagos cristalinos y los últimos vestigios de nieve en las montañas.

Para quienes buscan una experiencia más allá de la nieve tradicional, el hotel propone aventuras que combinan adrenalina y paisaje: caminatas con raquetas por bosques nevados, paseos en trineo tirado por perros, excursiones nocturnas con linterna y cena en domo, travesías en motos de nieve, navegación por el Canal Beagle con avistaje de fauna marina, trekking con crampones a la Laguna Esmeralda, salidas 4x4 a los lagos Escondido y Fagnano, y mucho más.

Cada experiencia está pensada para conectar con la naturaleza en estado puro, con la comodidad de volver a un hotel cálido, rodeado de vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, y disfrutar de una gastronomía inspirada en los sabores de la Patagonia. Ideal para quienes buscan vivir el finde xxl de una manera única, en familia, en pareja o con amigos.

Más info:

En Iguazú - Iguazú Grand

Iguazú Grand propone aprovechar el clima cálido del norte argentino en un entorno selvático único, combinando naturaleza, confort y entretenimiento. A solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, este resort 5 estrellas ofrece una experiencia completa para quienes buscan descanso, conexión con la naturaleza y propuestas familiares de primer nivel.

007-003-Iguazú Grand

Con 134 habitaciones elegantes con vistas a la vegetación o a las piscinas, y una propuesta gastronómica gourmet que reinterpreta sabores regionales, Iguazú Grand brinda una estadía pensada para todos los sentidos. Su spa, inspirado en ingredientes naturales de la región como miel, yerba mate y cítricos, ofrece masajes, terapias de lodo y faciales diseñados para relajar y renovar cuerpo y mente. Además, el hotel cuenta con piscina climatizada, gimnasio, saunas, terma romana y espacios de relax.

Este finde xxl, Iguazú Grand propone disfrutar del calor de la selva con el confort, la atención y la excelencia que lo caracterizan.

Más info:

  • Teléfono: (+54 03757) 498050
  • Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726
  • WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973
  • E-mail: [email protected]
  • Instagram: @iguazugrand

En Iguazú - Panoramic Grand

Ubicado sobre una barranca natural que regala vistas al río Iguazú y Paraná, Panoramic Grand invita a descubrir la selva en versión primaveral en un entorno selvático especial para esta estación.

007-005-Panoramic Grand

La Cocina de las Pioneras rescata recetas ancestrales con productos regionales, mientras que el Spa YSYRY invita a relajarse con masajes y tratamientos faciales con vistas panorámicas. El Kids Club ofrece actividades recreativas inspiradas en la flora y fauna local para que los más chicos disfruten y aprendan.

Ideal para familias y parejas que buscan descansar, conectar con la naturaleza y vivir la magia de la selva misionera.

  • Teléfono: (+54 3757) 498-100
  • Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726
  • WhatsApp: (+54 9 3757) 616-765
  • E-mail: [email protected]
  • Instagram: @panoramicgrand

>> Leer más: FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

En Buenos Aires - Howard Johnson Chascomus

Ubicado en un entorno natural privilegiado, sobre la Laguna de Chascomús y a solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús es una excelente opción para disfrutar de una escapada el finde XXL. El hotel combina confort, tranquilidad y naturaleza en un ambiente ideal para descansar y desconectarse de la rutina.

007-002-Howard Johnson Chascomus

Ofrece espacios amplios y confortables, una variada propuesta gastronómica y opciones recreativas para todas las edades. Además, cuenta con spa, piscina, jardines y vistas únicas a la laguna, que invitan a disfrutar del aire libre en familia, en pareja o con amigos

Más info:

En Buenos Aires - Ker Hoteles

Ker Hoteles, una cadena argentina con una rica tradición familiar, ofrece una experiencia que combina calidez, modernidad y atención personalizada. Con cuatro ubicaciones estratégicas en la ciudad de Buenos Aires, sus hoteles son ideales tanto para quienes viajan por placer como por negocios. Cada establecimiento destaca por su diseño contemporáneo, amplias comodidades y un enfoque en brindar a los huéspedes una “sensación de hogar”. Además, los hoteles cuentan con opciones gastronómicas de calidad y servicios exclusivos como spa y health clubs.

007-004-Ker Hoteles

Ker San Telmo está situado en el corazón histórico de la ciudad, rodeado de puntos culturales y restaurantes, y cuenta con el restaurante Halo. Ker Recoleta, en una ubicación privilegiada entre Recoleta y el centro, ofrece un Health Club para el descanso y el restaurante Citrino con platos internacionales. En el tranquilo barrio de Ker Belgrano, los huéspedes disfrutan de un entorno residencial con fácil acceso al microcentro, mientras que Ker Urquiza, en la zona norte, destaca por sus habitaciones y apartamentos ideales para estadías prolongadas, además de un exclusivo spa.

Más info:

Ker San Telmo:

Ker Recoleta

Ker Belgrano

Ker Urquiza

Noticias relacionadas
Los silos proponen un viaje que combina el descanso en la naturaleza con el encuentro de historias rurales.

Turismo innovador: el campo y la revolucionaria experiencia de dormir en silos

Parte del equipo de la agencia Hablemos de Viajes, con sede en la ciudad de Santa Fe.

Viajes a medida: cuando la experiencia marca la diferencia

Los viajeros tendrán la oportunidad de guardar el equipaje en compartimientos individuales dentro del aeropuerto.

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Rosario tendrá conexión directa con el destino brasilero.

Rosario suma vuelos a Cabo Frío y se prepara para una temporada récord

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Lo último

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Ovación
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

La Ciudad
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto