Turismo innovador: el campo y la revolucionaria experiencia de dormir en silos

Una tendencia en auge que propone un descanso reparador en plena naturaleza, invitando a descubrir historias rurales.

27 de septiembre 2025 · 08:08hs
Los silos proponen un viaje que combina el descanso en la naturaleza con el encuentro de historias rurales.

Los silos proponen un viaje que combina el descanso en la naturaleza con el encuentro de historias rurales.

A poco más de tres horas desde Rosario y a 90 minutos del Obelisco de Buenos Aires se encuentra una estancia que ofrece una opción ideal para quienes buscan un fin de semana diferente: dormir bajo un cielo repleto de estrellas en un hotel muy particular. Estancia Las Marías, en Marcos Paz, propone una experiencia innovadora dentro del turismo rural y fusiona naturaleza, lujo y confort en pleno corazón pampeano.

No se trata de un hospedaje convencional. La estancia, que se presenta en Instagram como Glamping Estancia Las Marías, invita a relajarse, vivir la experiencia completa del campo y descubrir relatos genuinos de la vida rural. En este entorno privilegiado, los domos y antiguos silos se transforman en protagonistas de la experiencia.

“¿Te imaginás dormir en un silo convertido en un hotel de lujo?”, plantean los dueños del lugar, que reciben a turistas durante los fines de semana, ofreciendo atención personalizada y compartiendo vivencias únicas.

Una de las características más destacadas, especialmente para las familias que viajan con sus mascotas, es que en El silo Girasol se admiten animales: un detalle importante en un hospedaje que es pet friendly.

008-002-pileta-silos

Los espacios son amplios y cómodos. Entre las comodidades se incluyen cocina equipada con horno eléctrico y pava, aire acondicionado frío/calor, Smart TV y WiFi de alta velocidad. El silo, que en otro tiempo almacenaba toneladas de trigo, ahora ofrece dos pisos de lujo. En la planta alta se ubica un dormitorio con cama Queen Size (o dos camas individuales) y baño privado completo. En la planta baja, un espacio privado con jacuzzi invita al descanso y la relajación.

Para quienes disfrutan del aire libre hay un área de fogón con parrilla y una mesa grande, perfecta para compartir desde el desayuno hasta la cena. Allí, el asado puede convertirse en el centro de la velada mientras se contempla el cielo estrellado en las noches despejadas.

Mientras la leña se convierte en brasas y la carne se cocina lentamente, los huéspedes pueden entretenerse con juegos de mesa o disfrutar de caminatas por el campo, admirando el amanecer en un entorno silencioso y natural.

Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y alientan a los más calurosos a aprovechar las actividades propias del verano. La estancia también ofrece pileta climatizada, sauna y desayuno incluido, para completar una experiencia integral de relax y disfrute.

“El Silo Girasol no es un hospedaje cualquiera, es una experiencia única”, describen desde el elegante espacio, rodeado de naturaleza y con vistas espectaculares. Es un espacio diferente para escapar de la rutina, a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y a poco más de tres horas de Rosario (son 315 kilómetros aproximadamente).

