La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente El precio se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo. Para un jubilado, el costo de una unidad de un ambiente ya representa más del 76% de sus ingresos, sin contar expensas ni servicios. 29 de septiembre 2026 · 16:00hs

Foto: Marcelo Rubén Bustamente / La Capital El Índice para Contratos de Locación publicado por el Banco Central acumuló una suba interanual de 31,7% al primer día hábil de septiembre.

El alquiler de un departamento de un monoambiente en Rosario se ubicó en un valor de $380.000 durante septiembre, lo mismo que en agosto y en julio, según el informe mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). La creciente dificultad de los inquilinos para cumplir con los pagos frenó las subas.

Por su parte, los departamentos de dos ambientes registraron la mayor suba interanual entre los alquileres relevados en Rosario: sus precios de oferta aumentaron 33,3% y alcanzaron un valor de $520.000 en septiembre, esto significó una suba de $20 mil pesos respecto a agosto. Mientras que los de tres ambientes tuvieron un incremento de 18,2% y se ubicaron en torno a los $650.000, igual valor que el mes anterior.

Las cifras muestran cuánto se pide por las viviendas ofrecidas en alquiler, pero no representan el costo total de habitarlas. Ninguno de esos valores incluye expensas, que equivalen en promedio al 17,3% del alquiler, específicó Ceso. También quedan fuera los impuestos y los servicios.

Para quienes buscan vivir solos, el precio de un monoambiente ya absorbe una parte considerable de los ingresos. Una persona jubilada que percibe $498.633 debería destinar el 76,2% de ese monto al alquiler de una unidad de precio medio, antes de pagar expensas y servicios. El salario mínimo, vital y móvil, de $383.800, apenas alcanza para cubrir los $380.000 solicitados por un monoambiente.

>> Leer más: La morosidad alcanzó niveles que no se veían desde la crisis de 2001 Como referencia para los contratos que se actualizan mediante ese indicador, el Índice para Contratos de Locación publicado por el Banco Central acumuló una suba interanual de 31,7% al primer día hábil de septiembre. El relevamiento del Ceso, en cambio, registra precios de oferta en la ciudad y permite observar cómo varían según la cantidad de ambientes.