Netflix dio a conocer el tráiler de la serie sobre Matthew Perry de "Friends": cuándo estrena

Hace meses se anunció la producción “The One About Matthew Perry” , el documental de Netflix sobre la vida de Matthew Perry , la estrella de Friends que falleció en 2023. En las últimas horas, la plataforma dio a conocer el tráiler oficial, la fecha de estreno y los nombres de algunos de los entrevistados que formarán parte de la docuserie.

Cabe recordar que el actor, reconocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie estadounidense, falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Según el informe forense, murió por los efectos agudos de la ketamina.

No es la primera producción que se realiza sobre el actor. En octubre de 2025, a dos años de su muerte, se estrenó “Matthew Perry: Una tragedia de Hollywood”, una docuserie original de Peacock que indaga en sus últimos días de vida y en las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Ahora, Netflix dio a conocer el tráiler oficial de “The One About Matthew Perry” que estrenará el 27 de octubre. En el adelanto pueden verse familiares, amigos y personas cercanas al actor, que participan con testimonios y entrevistas.

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El tráiler de la serie sobre Matthew Perry

La serie, compuesta por tres episodios y dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, propone un retrato íntimo de Matthew Perry a través de testimonios inéditos junto a fotografías y videos nunca antes vistos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry.

El documental recorrerá la trayectoria del actor, desde sus primeros pasos como una estrella emergente de la comedia hasta convertirse en el inolvidable Chandler Bing de Friends. Los recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos, se entrelazan con nuevos detalles sobre sus luchas personales, rindiendo así homenaje al legado de honestidad y activismo que dejó.

Entre los testimonios se encuentra el de su hermana menor, Mia Perry Bowick, y el de Roger Castillo, uno de sus mejores amigos. También participa David Pressman, actor y amigo cercano de Perry, y René Ashton, actriz con quien mantuvo una amistad y una relación amorosa.

La docuserie también contará con la participación de personas vinculadas a "Friends", entre ellas Warren Littlefield, ex presidente de NBC Entertainment , y Jeff Strauss, guionista de la primera temporada de la serie.

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