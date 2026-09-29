Efecto "El Eternauta": la serie argentina generó 236.000 nuevos suscriptores para Netflix

La estimación de una consultora indica que la ficción también contribuyó a que otros 2,78 millones de usuarios renovaran su suscripción a la plataforma

Ricardo Darín como Juan Salvo en la adaptación audiovisual de El Eternauta, luciendo una versión reimaginada de su icónico traje y máscara

El impacto de " El Eternauta" sigue sorprendiendo en las métricas. Durante la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, que se realiza en Madrid, la consultora Parrot Analytics presentó una estimación sobre el efecto que tuvo la serie argentina de Netflix en el crecimiento y la retención de suscriptores de la plataforma.

Jaime Otero, vicepresidente de alianzas de Parrot Analytics, explicó durante la presentación “Contenido sin fronteras: Cómo conquistar audiencias y mercados” que "El Eternauta" fue la serie más vista de contenidos en español y portugués de Latinoamérica y España (SPLATAM) durante 2025.

Según las estimaciones de la compañía, la producción argentina impulsó la incorporación de unos 236.000 suscriptores a Netflix y contribuyó a que otros 2,78 millones renovaran su suscripción . En conjunto, Parrot Analytics calculó que la serie atrajo a 3,01 millones de suscriptores en todo el mundo .

La ficción, basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y protagonizada por Ricardo Darín, transcurre en Buenos Aires después de una devastadora nevada tóxica que provoca millones de muertes. La historia sigue a un grupo de sobrevivientes que intenta resistir frente a una amenaza invisible.

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La segunda temporada de la serie ya se encuentra en desarrollo.

El contenido en español crece en Asia

La presentación de Parrot Analytics también puso el foco en un fenómeno que excede a "El Eternauta": el crecimiento de la demanda internacional por producciones en español y portugués.

Por primera vez en 2025, los mercados que están fuera de SPLATAM concentraron la mayor parte de la demanda mundial de este tipo de contenidos, según los datos presentados por Otero.

Entre los mercados que más crecieron apareció Corea del Sur, con un aumento de la demanda del 243% entre 2024 y 2026. Japón registró una suba del 148%, mientras que Turquía alcanzó el 132% y China, el 119%.

También se registraron incrementos en Suecia, de acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro.

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El dato sobre Corea del Sur fue presentado como uno de los principales motores recientes del crecimiento internacional del contenido producido en español y portugués.

La presentación de Parrot Analytics apuntó así a un cambio en el mapa de consumo audiovisual: producciones originadas en América Latina y España encuentran audiencias cada vez más amplias fuera de sus mercados tradicionales, mientras las plataformas buscan identificar qué títulos tienen capacidad para cruzar fronteras.

¿Habrá una temporada tres de El eternauta?

El estreno de la segunda temporada está previsto para este año. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó por los planes para el año próximo, considerando que está a punto de convertirse en abuelo (su nuera, la actriz catalana Úrsula Corberó, está embarazada).

“El año que viene lo tengo muy cubierto por "El Eternauta" y el 2027 también, porque no termina en la segunda temporada, aparentemente. De todos modos se puede modificar porque no depende de mí”, lanzó Darín, dando a entender que la serie continuará más allá de lo inicialmente anunciado.

Vale recordar que la primera temporada de la adaptación audiovisual abordó aproximadamente la primera mitad de los eventos clave de la novela gráfica de Oesterheld y Solano López. Incluso teniendo en cuenta las grandes modificaciones que hace la serie, todavía falta que se desarrollen muchos de los hechos importantes del cómic, sin contar siquiera la segunda parte (aunque se incorporaron algunos elementos de esa secuela en la estructura de los episodios ya estrenados)