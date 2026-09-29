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Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fue encarcelado por un asesinato de 1985. Tras varias irregularidades, se celebró un nuevo juicio y se determinó su inocencia

29 de septiembre 2026 · 23:06hs
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Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Un hombre que pasó 41 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos tras ser condenado por el asesinato de una mujer fue puesto en libertad bajo fianza después de que los fiscales afirmaran que las nuevas pruebas de ADN analizadas no lo vinculan con el crimen. "El Estado de Utah lo habría ejecutado hace 15 ó 20 años", sostuvo la defensa.

Douglas Stewart Carter, quien ahora tiene 71 años, fue encarcelado por el asesinato de Eva Olesen en Provo, Utah, en febrero de 1985. Fue condenado a muerte, pero siempre dijo que es inocente y aseguró que confesó bajo coacción. El Tribunal Supremo de Utah dispuso el año pasado un nuevo juicio, con el argumento de mal desempeño de los investigadores, y finalmente un juez le concedió la libertad bajo fianza.

En 1985, Olesen estaba en su casa cuando fue apuñalada varias veces y luego recibió un disparo en la nuca. Carter vivía con su madre en Utah en el momento del crimen. La Policía sospechó de Carter, quien se vio envuelto en una confusión por otro caso y huyó a Nashville, Tennessee. Allí fue detenido y firmó una confesión que, según su versión, fue obtenida bajo coacción durante un interrogatorio.

No se encontró el arma homicida y nunca hubo pruebas físicas que vincularan a Carter con la escena del crimen, pero dos testigos aseguraron que se había jactado del asesinato. Fue declarado culpable pero los testigos declararon posteriormente que les habían ordenado mentir en la corte, que la Policía les dio dinero en efectivo y regalos, y que fueron amenazados con ser deportados si no testificaban contra Carter.

En el nuevo juicio, los fiscales presentaron los resultados de un análisis de ADN que señala que la sangre encontrada en el picaporte de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo no coinciden con el de Carter.

Theresa Olesen, nuera de Eva Olesen, dijo que preferiría que Carter continuara preso y sostuvo que el análisis de ADN negativo "no significa que él no estuviera allí".

El abogado defensor de Carter, Neal Hamilton, sentenció: "Si el Estado de Utah se hubiera salido con la suya, lo habrían ejecutado hace 15 o 20 años, antes de que descubriéramos la conducta indebida".

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