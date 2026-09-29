La Capital | Ovación | Central

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó este martes en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de septiembre 2026 · 20:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Leonardo Vincenti / La Capital

Si hay título, hay festejo. Central mantiene más viva que nunca esa alegría que se inició en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y la expuso a la vista de todos, una vez más, pero en esta ocasión en una convocatoria multitudinaria que tuvo como escenario un lugar icónico de la ciudad de Rosario: el Monumento Nacional a la Bandera. Allí se congregaron este martes los hinchas. Allí fue el plantel campeón. Todos juntos para celebrar la coronación en la Supercopa Internacional, en la que venció por 3 a 1 a Estudiantes.

Tres días después de esa consagración, el Canalla se subió a sus propios festejos. Iba a ser el lunes, pero el pronóstico de inclemencias del tiempo hizo que los mismos se pasaran para este martes. Es que Central jugará su próximo partido en condición de visitante (el lunes, ante Banfield) y nadie en Arroyito quiso esperar hasta el choque contra Independiente Rivadavia (el domingo 11) para el reencuentro del plantel con los hinchas.

>>Leer más: Central campeón: las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

La convocatoria fue la esperada. Fueron miles los hinchas de Central que se congregaron en el Monumento a la Bandera para celebrar el título número 14 (el noveno en el profesionalismo) en la historia del club. Hubo incluso muchos que marcharon en caravana desde el Gigante de Arroyito hasta el centro de la ciudad.

La hora señalada

Desde las 19, la hora señalada para el inicio de los festejos, muchos simpatizantes canallas ya estaban apostados en ese punto neurálgico de la ciudad, epicentro siempre de los grandes festejos, pero con el correr de los minutos la muchedumbre fue en aumento.

>>Leer más: Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Pero no era sólo una reunión de hinchas para celebrar un nuevo título. Es que en el libreto de esa película estaba prevista la presencia del plantel que venía de dar una nueva vuelta olímpica.

Antes de las 20, un micro descapotable apareció en el centro de la congregación para meterle más polenta todavía a semejante algarabía. Los jugadores y el cuerpo técnico iban en ese móvil, por su puesto con el trofeo en mano.

La fiesta canalla

El grupo entero fue vivado por esos hinchas a los que les era imposible dejar de cantar, con percusión incluida, pero como era de esperar, hubo una persona en particular que se llevó la mayor parte del reconocimiento.

Ese jugador no fue otro que Ángel Di María, el capitán del equipo y, a todas luces, la gran figura en el 3-1 consagratorio. La figura de Fideo Di María es desde hace ya un tiempo la que sobresale frente al cariño de los hinchas, pero en esta ocasión todo se potenció. Fue el campeón del mundo quien logró la igualdad transitoria con ese tiro libre de altísimo vuelo técnico y fue quien volvió a mostrar una suficiencia infalible en el penal que puso al canalla arriba en el marcador.

>>Leer más: Central es un equipo al que dar batalla se le hizo moneda corriente

Fideo Di María, el abanderado

Como en Santiago del Estero y otra tantas veces, el “Fideo, Fideo” se escuchó con la potencia que todos imaginaban. Mientras eso pasaba, el capitán no hacía otra cosa que mostrar el trofeo a modo de ofrenda, en medio de ese grupo de futbolistas que la única diferencia que tuvieron respecto a los hinchas es que estaban arriba del descapotable, una posición privilegiada para observar esa andanada de banderas que flameaban al pie del Monumento a la Bandera.

En ese lugar muchos habían festejado el sábado por la tarde, al igual que en las adyacencias del Gigante de Arroyito, inmediatamente después de la consagración. Pero esta vez fue diferente. Convocatoria mediante, el pueblo canalla le metió color y fervor a un título que llegó de la mano de un solo partido, pero que vale como tal. Con el plantel como parte de la celebración, Central armó su propio monumento a la felicidad.

Noticias relacionadas
Central y Estudiantes jugaron un partido muy caliente que traerá consecuencias. 

Central: el árbitro Darío Herrera acusó a Sández de iniciar el tumulto final con Estudiantes

central campeon y final caliente: el lapidario informe del arbitro que complica a veron

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Jorge Almiron minutos antes de comenzar la Supercopa Internacional en Santiago del Estero

Almirón respaldó con un título los números  que logró en sus 40 partidos como DT

Tras la consagración en Santiago del Estero, el plantel de Central tuvo tres días de descanso. Vuelve este miércoles.

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Lo último

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional
Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Por Elbio Evangeliste
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Ovación
La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia
Ovacion

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Newells: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala