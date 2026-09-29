Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó este martes en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional

Si hay título, hay festejo. Central mantiene más viva que nunca esa alegría que se inició en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y la expuso a la vista de todos, una vez más, pero en esta ocasión en una convocatoria multitudinaria que tuvo como escenario un lugar icónico de la ciudad de Rosario: el Monumento Nacional a la Bandera . Allí se congregaron este martes los hinchas. Allí fue el plantel campeón. Todos juntos para celebrar la coronación en la Supercopa Internacional, en la que venció por 3 a 1 a Estudiantes .

Tres días después de esa consagración, el Canalla se subió a sus propios festejos. Iba a ser el lunes, pero el pronóstico de inclemencias del tiempo hizo que los mismos se pasaran para este martes. Es que Central jugará su próximo partido en condición de visitante (el lunes, ante Banfield) y nadie en Arroyito quiso esperar hasta el choque contra Independiente Rivadavia (el domingo 11) para el reencuentro del plantel con los hinchas.

La convocatoria fue la esperada. Fueron miles los hinchas de Central que se congregaron en el Monumento a la Bandera para celebrar el título número 14 (el noveno en el profesionalismo) en la historia del club. Hubo incluso muchos que marcharon en caravana desde el Gigante de Arroyito hasta el centro de la ciudad.

Leonardo Vincenti / La Capital

Leonardo Vincenti / La Capital

La hora señalada

Desde las 19, la hora señalada para el inicio de los festejos, muchos simpatizantes canallas ya estaban apostados en ese punto neurálgico de la ciudad, epicentro siempre de los grandes festejos, pero con el correr de los minutos la muchedumbre fue en aumento.

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Pero no era sólo una reunión de hinchas para celebrar un nuevo título. Es que en el libreto de esa película estaba prevista la presencia del plantel que venía de dar una nueva vuelta olímpica.

Antes de las 20, un micro descapotable apareció en el centro de la congregación para meterle más polenta todavía a semejante algarabía. Los jugadores y el cuerpo técnico iban en ese móvil, por su puesto con el trofeo en mano.

La fiesta canalla

El grupo entero fue vivado por esos hinchas a los que les era imposible dejar de cantar, con percusión incluida, pero como era de esperar, hubo una persona en particular que se llevó la mayor parte del reconocimiento.

Ese jugador no fue otro que Ángel Di María, el capitán del equipo y, a todas luces, la gran figura en el 3-1 consagratorio. La figura de Fideo Di María es desde hace ya un tiempo la que sobresale frente al cariño de los hinchas, pero en esta ocasión todo se potenció. Fue el campeón del mundo quien logró la igualdad transitoria con ese tiro libre de altísimo vuelo técnico y fue quien volvió a mostrar una suficiencia infalible en el penal que puso al canalla arriba en el marcador.

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Fideo Di María, el abanderado

Como en Santiago del Estero y otra tantas veces, el “Fideo, Fideo” se escuchó con la potencia que todos imaginaban. Mientras eso pasaba, el capitán no hacía otra cosa que mostrar el trofeo a modo de ofrenda, en medio de ese grupo de futbolistas que la única diferencia que tuvieron respecto a los hinchas es que estaban arriba del descapotable, una posición privilegiada para observar esa andanada de banderas que flameaban al pie del Monumento a la Bandera.

En ese lugar muchos habían festejado el sábado por la tarde, al igual que en las adyacencias del Gigante de Arroyito, inmediatamente después de la consagración. Pero esta vez fue diferente. Convocatoria mediante, el pueblo canalla le metió color y fervor a un título que llegó de la mano de un solo partido, pero que vale como tal. Con el plantel como parte de la celebración, Central armó su propio monumento a la felicidad.