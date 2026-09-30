La Capital | Ovación | Central

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Tras la caída en el clásico, el equipo canalla venció a Unión con goles de Franco Castorani y Hernán López. Provisoriamente, es líder del grupo A

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

30 de septiembre 2026 · 17:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los pibes de Central celebran uno de los tantos en le triunfo frente a Unión

CARC Juveniles

Los pibes de Central celebran uno de los tantos en le triunfo frente a Unión, en el predio de Arroyo Seco.

Ganó y se acomodó arriba. La reserva de Central derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe en Arroyo Seco y, momentáneamente, lidera el grupo A del torneo Proyección. Los goles del encuentro llegaron uno en cada etapa. El primero, por intermedio del zaguero Franco Castorani, de cabeza, tras un córner ejecutado por Marcelo Cabrera. Mientras que el segundo fue obra de Hernán López, con asistencia de Santiago Segovia, en el tramo final del encuentro.

Con los tres puntos obtenidos, Central dejó atrás la dura caída sufrida en el clásico de la fecha pasada. Y también revitalizó sus chances de clasificar entre los primeros cuatro equipos del grupo para jugar los playoffs en los que se definirá el certamen.

Por ahora, los dirigidos por Mario Pobersnik se instalaron en lo más alto de su grupo con 19 unidades. Pero la fecha 11 del torneo Proyección culmina este jueves. Y allí se pondrán al día River y Gimnasia de Mendoza, que tienen 18 puntos, están segundos, y con sólo sumar un punto desplazarán a Central del liderazgo.

Los Millonarios juegan como locales ante Sarmiento (tiene 17 puntos y si gana también supera a Central) y los mendocinos visitan a Barracas Central. Además, Vélez y Godoy Cruz también pueden alcanzar en la cima al Canalla y superarlo por diferencia de goles. Eso, siempre y cuando ganen sus partidos de esta fecha.

>>Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El primero del Canalla

Central abrió el marcador a los 22' del primer tiempo. Fue en una de las pocas situaciones de gol que entregó esa primera parte, cuando Franco Castorani aprovechó un descuido defensivo de Unión y anotó de cabeza, dentro del área, capitalizando un córner lanzado con precisión por Cabrera desde la banda derecha.

Santiago Segovia impacta con zurda buscando a un compañero. El volante ofensivo participó en el segundo gol de Central.

Santiago Segovia impacta con zurda buscando a un compañero. El volante ofensivo participó en el segundo gol de Central.

En el complemento, los auriazules se plantaron a defender en campo propio y le entregaron el balón a los tatengues. Las pocas llegadas de la visita chocaron contra una de las figuras de la tarde, el arquero Leonardo Sosa. Y a los 40', en una contra, Hernán López quedó mano a mano con el arquero rival, tras asistencia de Segovia, para marcar el 2 a 0 y poner cifras definitivas al triunfo de Central.

>>Leer más: Central es un equipo al que dar batalla se le hizo moneda corriente

La formación de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Sebastián Lago (68' Kevin Gutiérrez), Franco Castorani, Felipe Carnicero (83' Marco Vicente) y Leonardo Ríos (57' Asael Oviedo); Joaquín Espina y Paolo Giaccone (68' Tomás Salteño); Paulo Bustos, Santiago Segovia y Marcelo Cabrera (57' Hernán López); Thiago Ponce.

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Ulises Ciccioli, Elian Pizzi, Valentin Becerra, Santiago Enrique e Ignacio Moreno.

Noticias relacionadas
Afuera del estadio de Newells quedaron cartuchos de munición antitumultos.

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Los festejos de Central en el Monumento a la Bandera con ataúd incluido

Central agradeció el apoyo de las fuerzas de seguridad en el operativo del Monumento

hinchas de central festejaron cerca del coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central campeón. El festejo canalla en el Monumento a la Bandera.

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Lo último

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa tras lo que fue la virulenta irrupción policial en la sede del club del martes por la noche

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Incidentes en Newells: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque
Ovación

Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Ovación
Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Ovación

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario