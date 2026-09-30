La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Tras la caída en el clásico, el equipo canalla venció a Unión con goles de Franco Castorani y Hernán López. Provisoriamente, es líder del grupo A

Los pibes de Central celebran uno de los tantos en le triunfo frente a Unión, en el predio de Arroyo Seco.

Ganó y se acomodó arriba. La reserva de Central derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe en Arroyo Seco y, momentáneamente, lidera el grupo A del torneo Proyección. Los goles del encuentro llegaron uno en cada etapa. El primero, por intermedio del zaguero Franco Castorani , de cabeza, tras un córner ejecutado por Marcelo Cabrera . Mientras que el segundo fue obra de Hernán López , con asistencia de Santiago Segovia , en el tramo final del encuentro.

Con los tres puntos obtenidos, Central dejó atrás la dura caída sufrida en el clásico de la fecha pasada. Y también revitalizó sus chances de clasificar entre los primeros cuatro equipos del grupo para jugar los playoffs en los que se definirá el certamen.

Por ahora, los dirigidos por Mario Pobersnik se instalaron en lo más alto de su grupo con 19 unidades. Pero la fecha 11 del torneo Proyección culmina este jueves. Y allí se pondrán al día River y Gimnasia de Mendoza, que tienen 18 puntos, están segundos, y con sólo sumar un punto desplazarán a Central del liderazgo.

Los Millonarios juegan como locales ante Sarmiento (tiene 17 puntos y si gana también supera a Central) y los mendocinos visitan a Barracas Central. Además, Vélez y Godoy Cruz también pueden alcanzar en la cima al Canalla y superarlo por diferencia de goles. Eso, siempre y cuando ganen sus partidos de esta fecha.

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El primero del Canalla

Central abrió el marcador a los 22' del primer tiempo. Fue en una de las pocas situaciones de gol que entregó esa primera parte, cuando Franco Castorani aprovechó un descuido defensivo de Unión y anotó de cabeza, dentro del área, capitalizando un córner lanzado con precisión por Cabrera desde la banda derecha.

Santiago Segovia impacta con zurda buscando a un compañero. El volante ofensivo participó en el segundo gol de Central.

En el complemento, los auriazules se plantaron a defender en campo propio y le entregaron el balón a los tatengues. Las pocas llegadas de la visita chocaron contra una de las figuras de la tarde, el arquero Leonardo Sosa. Y a los 40', en una contra, Hernán López quedó mano a mano con el arquero rival, tras asistencia de Segovia, para marcar el 2 a 0 y poner cifras definitivas al triunfo de Central.

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La formación de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Sebastián Lago (68' Kevin Gutiérrez), Franco Castorani, Felipe Carnicero (83' Marco Vicente) y Leonardo Ríos (57' Asael Oviedo); Joaquín Espina y Paolo Giaccone (68' Tomás Salteño); Paulo Bustos, Santiago Segovia y Marcelo Cabrera (57' Hernán López); Thiago Ponce.

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Ulises Ciccioli, Elian Pizzi, Valentin Becerra, Santiago Enrique e Ignacio Moreno.