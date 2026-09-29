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Netflix estrenó una thriller basado en hechos reales que sigue a un criminal polémico

La producción cuenta cómo Ted Kaczynski, un prodigio de Harvard, se convirtió lentamente en “Unabomber”, un criminal que enviaba bombas a través de postales

29 de septiembre 2026 · 17:21hs
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Unabomber

"Unabomber", la película basada en el criminal estadounidense, está disponible en Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo una película que ya se convirtió en una de las más vistas. Se trata de “Unabomber”, un thriller dirigido por Janus Metz que cuenta la historia detrás de Ted Kaczynski, un criminal responsable de atentados postales, mejor conocido como “Unabomber”.

Un joven prodigio, un profesor de psicología manipulador y una renegada agente del FBI son los tres componentes centrales de la historia. El guion escrito por Sam Chalsen y Nelson Greaves narra el proceso detrás de un matemático de Harvard que se convirtió lentamente en un terrorista.

La película está protagonizada por Jacob Tremblay en el papel de “Unabomber”. Se suman Russell Crowe como Henry Murray, un profesor de psicología, y Shailene Woodley como Joanne Miller, una agente del FBI. Se trata de un thriller escalofriante que reconstruye los hechos que transformaron una vida, mientras sigue la exhaustiva investigación y persecución del nuevo criminal.

>>Leer más: Octubre en plataformas: los estrenos de Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Una historia basada en hechos reales: quién fue Ted Kaczynski

“Unabomber” está basada en la vida de Ted Kaczynski, un matemático estadounidense que se hizo conocido por enviar cartas bombas, influenciado por su crítica a las sociedades contemporáneas y las consecuencias de la Revolución industrial. En su carácter de terrorista, fue llamado “Unabomber”, ya que el FBI lo identificaba como “UNABOMB”(acrónimo de University and Airline Bomber, es decir, bombardero de universidades y aerolíneas) .

Pero su historia es bastante particular. Kaczynski era un genio matemático. Se graduó en la Universidad de Harvard y se doctoró en Matemáticas en Míchigan. A los 25 años se convirtió en profesor asistente en la Universidad de California en Berkeley pero abandonó su cargo dos años después. A los 29 años, se mudó a una cabaña remota sin acceso a luz ni agua y aprendió a llevar una vida completamente solitaria y a sobrevivir a partir de la autosuficiencia.

Entre 1978 y 1995, Kaczynski envió dieciséis bombas a diferentes objetivos, entre los que había universidades y aerolíneas. Sus experimentos acabaron con la vida de tres personas e hirieron a veintitrés. Así, se convirtió en el objetivo de una de las investigaciones más costosas del FBI.

Años más tarde, se supo que Kaczynski había sido víctima de una serie de experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray, totalmente cuestionables e inmorales. Esto podría haber dejado efectos psicológicos complejos en el joven, que en combinación con el aislamiento y la ambición lo convirtieron en uno de los terroristas más infames.

>>Leer más: Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

Trailer de “Unabomber”

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