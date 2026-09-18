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Netflix presentó el trailer de la nueva película con Darín y Peretti

“Lo dejamos acá” estará disponible en la plataforma a partir del 16 de octubre. El trailer y todo lo que se sabe de su trama en esta nota

18 de septiembre 2026 · 15:49hs
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Lo dejamos acá tendrá su estreno el 16 de octubre en Netflix

"Lo dejamos acá" tendrá su estreno el 16 de octubre en Netflix
Lo dejamos acá tendrá su estreno el 16 de octubre en Netflix

"Lo dejamos acá" tendrá su estreno el 16 de octubre en Netflix

Netflix llenó de expectativas a los usuarios con el estreno del trailer de “Lo dejamos acá”, la nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), el film tendrá su estreno el 16 de octubre en la plataforma.

Se trata de una de las tantas apuestas que Netflix sostiene en la producción audiovisual argentina. Y, por sus reconocidos y aclamados protagonistas, una de las producciones nacionales más esperadas. “Lo dejamos acá” se presenta como un thriller psicológico lleno de drama, tensiones y dilemas.

Darín y Peretti se vuelven a juntar formando esa dupla entrañable que solo ellos saben encarnar en una historia centrada en la terapia. Pero cabe destacar que la película argentina promete romper esquemas, cuestionar la ética y analizar los límites de la psicología.

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De qué se tratará “Lo dejamos acá”

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista de perfil racional y metódico que, después de varios años de ejercer su profesión de la misma forma, comienza a cuestionar la eficiencia de los tratamientos convencionales.

Consumido por la frustración y cansado de los rutinarios y no tan exitosos resultados, su personaje decide romper con los límites tradicionales de la psicología y poner en práctica ciertos métodos alternativos que rozan lo ético.

El elemento desestabilizador será el personaje de Diego Peretti, un escritor frustrado que llega al consultorio del protagonista. A partir de su consulta, se desencadena toda una serie de eventos impredecibles que coquetean con las líneas entre lo personal y profesional hasta desdibujarlas. Ambos personajes tendrán que luchar contra un dilema que contrapone la razón y la emoción.

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Trailer de “Lo dejamos acá”

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