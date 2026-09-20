Tres películas en tendencia para conocer en Netflix

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Películas de suspenso, romance y comedia se llevan todas las reproducciones

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. Y lo cierto es que, cuando llega el fin de semana, los usuarios tienen ganas de distenderse con alguna producción sin tener que perder horas en encontrarla. Por esto, siempre es bueno llegar al momento de abrir la app con alguna idea acerca de cuáles son esas historias imperdibles.

Como cada mes, Netflix incorporó nuevas producciones a su catálogo, sorprendiendo a los usuarios con títulos nuevos y antiguos. Entre las películas que desembarcaron recientemente es posible encontrar opciones de drama, comedia, romance y suspenso. Y, de a poco, el ranking de lo más visto se fue reorganizando con esos films que no pasaron desapercibidos.

“Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?... Que los despidan” . Este es el adelanto que Netflix ofrece sobre “Gracias, equipo” , una comedia española, dramática e irreverente, de tan solo 90 minutos.

Dirigida por Diego Núñez Irigoyen, la película cuenta con Maribel Verdú, Alexandra Jiménez, Pedro Casablanc y Raúl Tejón, entre otros actores. “Gracias, equipo” sigue a los empleados de una empresa en decadencia que deben participar de una jornada de “team building” en el pueblo donde fue fundada la compañía. Se trata de una comedia negra ideal para pasar el rato.

“Besarse es la parte fácil”

Entre los estrenos aterrizó desde Canadá “Besarse es la parte fácil”, una comedia romántica donde no van a faltar las risas. Adaptada de una popular novela juvenil de Wattpad, la historia sigue a dos polos opuestos como lo son Sean y Flora. Dirigida por Fawzia Mirza, el film es corto y pochoclero, perfecto para los amantes del romance.

Sean es un estudiante estrella concentrado en sus estudios que acepta darle clases particulares a Flora, una compañera desafiante, a cambio de una carta de recomendación para la universidad. Poco a poco, la atracción que surge entre ellos termina complicando todo.

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“Susurran tu nombre”

Quienes todavía no le dieron play a “Susurran tu nombre” tienen que aprovechar este fin de semana para conocerla. Se trata de un thriller protagonizado por Robert De Niro basado en la novela homónima del escritor británico Alex North y dirigido por James Ashcroft.

La película gira sobre la desaparición de Jake, un niño de 8 años que vive en un pueblo de Nueva Jersey. A raíz de este suceso, su padre Tom, un escritor viudo con el cual mantiene una relación poco sólida, debe pedir ayuda a su propio padre, es decir, el abuelo de Jake: Pete (interpretado por De Niro). Este es un inspector retirado reconocido por encarcelar años atrás al “hombre de los susurros”, un brutal asesino serial. Cuando se va conociendo el modus operandi del responsable de la desaparición de Jake, una inquietante similitud con el hombre de los susurros será la clave que no podrá pasar inadvertida.