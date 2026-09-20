Impactante incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó completamente destruida

La unidad comenzó a arder este domingo, pasadas las 13.30, en 1º de Mayo y 3 de Febrero. Trabajaron dos dotaciones de bomberos y personal del Sies. El fuego provocó daños totales, pero no hubo personas heridas.

Un colectivo de la línea K del transporte urbano de pasajeros se incendió este domingo al mediodía en pleno barrio Martin y quedó completamente destruido. El episodio ocurrió pasadas las 13.30 en la esquina de 1º de Mayo y 3 de Febrero y generó alarma entre vecinos y personas que circulaban por la zona.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la unidad y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia. Hasta el lugar llegaron dos dotaciones de bomberos, que trabajaron para controlar el incendio, además de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Pese a la magnitud del fuego y de la densa columna de humo que se levantó sobre el sector, no se registraron personas heridas. El colectivo, en cambio, sufrió daños totales.

Las causas del incendio eran materia de investigación. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego podría haberse iniciado en el sector vinculado al sistema eléctrico que alimenta a la unidad, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.

El incendio provocó momentos de tensión entre los vecinos del barrio, que observaron cómo las llamas envolvían al colectivo en pocos minutos. El humo también se extendió por varias cuadras y dificultó la respiración en las inmediaciones.

Una vez controladas las llamas, los bomberos continuaron trabajando sobre la unidad para evitar posibles reactivaciones y asegurar la zona. El tránsito permaneció afectado mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.