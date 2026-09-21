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Rosario recibió más de 135 mil visitantes durante la primera semana de los Juegos Suramericanos

La ciudad explotó durante la primera semana de los Juegos Suramericanos, con hoteles de alta categoría completos y un impacto económico de $11.180 millones

21 de septiembre 2026 · 11:51hs
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Las calles del parque Independencia

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las calles del parque Independencia, a tope de familias de Rosario y de otras localidades que disfrutan de los Juegos Suramericanos

Rosario recibió más de 135 mil visitantes durante la primera semana de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre el 14 y el 20 de septiembre, y el movimiento turístico asociado a la competencia generó un impacto económico estimado en $11.180.070.000, según el balance presentado este lunes por la Municipalidad.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, dio a conocer los datos en la cancha de pelota vasca instalada especialmente en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera. El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Turismo del Ente Turístico Rosario (ETUR) y contempló el movimiento de visitantes, los niveles de ocupación y la percepción de quienes llegaron a la ciudad.

En conferencia de prensa, Chale precisó que fueron alrededor de 136 mil los visitantes que llegaron a Rosario durante esa primera semana y sostuvo que el movimiento registrado superó las previsiones iniciales.

Fuerte presencia de turistas extranjeros

Uno de los datos destacados del relevamiento fue la presencia de visitantes internacionales. Entre las personas encuestadas en los Fan Fest, el 65% eran extranjeras.

También se registró una importante llegada de turistas de otras provincias. Entre ellos se destacaron visitantes provenientes de Buenos Aires, distintos puntos de Santa Fe y Córdoba.

>> Leer más: Efecto Juegos Suramericanos: la ocupación hotelera llegó al límite

El impacto de los Juegos no se limitó al alojamiento. Chale señaló que también hubo una fuerte demanda en sectores vinculados al transporte y la logística. "La ciudad hoy tiene ocupación plena de todas las empresas de traslado, de alquiler de vehículos, vans”, afirmó.

Hoteles de cinco estrellas con ocupación plena

El movimiento generado por los Juegos también se reflejó en los niveles de ocupación hotelera. Durante la primera semana, los hoteles de cinco estrellas alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que los establecimientos de cuatro estrellas superaron el 90%, con picos del 95%.

En las demás categorías hoteleras, la ocupación se ubicó entre el 87% y el 90%. A esto se sumó una alta demanda de departamentos destinados al alquiler temporario.

El municipio también relevó la percepción de quienes visitaron Rosario y, según Chale, los resultados de las encuestas de satisfacción fueron positivos.

“La verdad es que los números que arrojan son muy positivos para la ciudad, nos marcan un camino importante en materia de eventos también y nos van consolidando en esto”, sostuvo.

>> Leer más: Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

El funcionario consideró además que el movimiento turístico permite recuperar con rapidez parte de las inversiones realizadas para recibir la competencia continental. “También de alguna manera nos aseguran que toda la inversión hecha, más allá de la inversión en infraestructura deportiva, la inversión en la operación de los Juegos, se amortiza muy rápidamente con estos números”, afirmó.

La cercanía, uno de los puntos valorados por los visitantes

Entre los aspectos destacados por quienes llegaron a Rosario apareció la escala de la ciudad y la cercanía entre los principales puntos de interés.

Chale señaló que los visitantes valoraron especialmente la posibilidad de trasladarse rápidamente entre hoteles y escenarios deportivos.

“Es una ciudad en que, todos lo sabemos pero a veces lo naturalizamos, moverse es relativamente rápido. En 10 o 15 minutos, uno puede llegar de un hotel en el centro a la propia sede del Predio Rural, en el Parque de la Independencia, o incluso a zona sur, donde está el Centro Acuático”, explicó.

El funcionario también puso como ejemplo la instalación de la cancha de pelota vasca frente al Monumento a la Bandera, una decisión que permitió vincular una disciplina deportiva de los Juegos con uno de los espacios más emblemáticos de Rosario. “Queríamos tener alguna de las disciplinas en un escenario muy nuestro, que se pueda mostrar”, señaló.

El municipio busca mantener el movimiento después de los Juegos

Los Juegos Suramericanos terminarán el próximo sábado, pero desde la Municipalidad anticiparon que Rosario buscará sostener parte del flujo de visitantes durante las próximas semanas con una agenda de eventos deportivos, culturales y musicales.

Entre las actividades mencionadas por Chale se encuentra el partido entre Racing y Boca por la Copa Argentina, previsto para el próximo domingo, y la llegada del TC Mouras al autódromo rosarino durante el fin de semana.

Además, recordó que el 24 y 25 de octubre será el turno del Turismo Carretera, la principal categoría de la ACTC.

La agenda se completa con espectáculos musicales, propuestas teatrales, actividades culturales, el Festival Bandera y la Feria del Libro.

La expectativa municipal es que ese calendario permita mantener un nivel importante de movimiento turístico, aunque Chale aclaró que probablemente no alcance los niveles extraordinarios registrados durante la primera semana de los Juegos.

“Probablemente no a este nivel, pero sí en un alto nivel”, señaló.

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