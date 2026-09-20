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Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Cada 20 de septiembre se celebra el día de aquellas personas que entraron en el retiro, sin embargo, hoy son un grupo relegado que da pelea a una cruda realidad

20 de septiembre 2026 · 09:25hs
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Son recurrentes las protetas de los jubilados en pleno centro de Rosario.

Son recurrentes las protetas de los jubilados en pleno centro de Rosario.

El 20 de septiembre de 1904, el presidente Julio Argentino Roca promulgó la ley 4.349 en el que creó la primera Caja de jubilaciones a nivel nacional. Desde esa jornada, los jubilados conmemoran su día y reivindica los derechos para un sector que es golpeado por recortes y una digitalización a la fuerza. En Rosario, este grupo se hace escuchar con reiteradas protestas en el centro de la ciudad.

Históricamente, los jubilados en Argentina son uno de los sectores más golpeados. Desde aquel recorte del 13% en 2001 hasta haberes que no llegan a contemplar la canasta básica en la actualidad, los jubilados sufren como pocos el olvido de las políticas públicas. Los adultos mayores y pensionados se encuentran con jubilaciones que cambia de fórmula según el gobierno de turno, bonos que dependen de la firma de un funcionario y un acceso a la salud cada vez más limitado. Mucho se puede agregar a lo que atraviesan los jubilados, por eso es difícil celebrar.

La concepción de la palabra tiene su origen etimológico en su raíz del latín jubilare, que significa gritar de alegría, y en su desinencia en el término hebreo yobel, el cuerno de carnero que anunciaba el jubileo. Así, jubilado remite a un tiempo de descanso, luego de tantos años de trabajo y esfuerzo es el momento para disfrutar los últimos años. "Hoy sólo podemos agradecer que estamos vivos. Tenemos faltantes de medicamentos y el Pami no está reconociendo estudios, hasta lo más simple es postergado", dijo a La Capital, Jorge Demirdjian, presidente del Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados de la Municipalidad de Rosario Asociación Civil.

Las problemáticas de los jubilados

Demirdjian lamentó la situación que atraviesan los jubilados del país y remarcó que los haberes no son un gasto para el estado nacional, sino "una restitución de aportes de todo lo que hemos trabajado, que lo hicimos para tener una cobertura que Nación o Provincia no están cumpliendo".

Los jubilados atraviesan uno de los momentos más duros con la transición digital en marcha. Son una de las poblaciones que quedaron en el limbo entre las nuevas generaciones tecnologizadas y las viejas, más analógicas. "Es trágico que toda la utilización de obras sociales se centre en el sistema informático. Pedimos que lo revean y lo negaron. Muchos no sabemos cómo sacar una orden", planteó Demirdjian. A esto le agregó que "salvo honrosas excepciones", todos los médicos cobran plus, a pesar de que esté prohibido por ley. "Realmente es un momento horrible para los jubilados", apuntó.

El referente jubilado recordó que hay "algunos legisladores" que se pronuncian en favor de los jubilados, pero que en la práctica no se traduce en hechos concretos. "Lamentablemente el proyecto político sigue siendo el mismo. Aunque el presidente se jacte de que el plan va por buen camino, nosotros sabemos que la realidad es otra porque vamos al supermercado y vemos la inflación", concluyó Demirdjian.

Cada vez más jubilados vuelven a trabajar

De acuerdo al último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sobre el mercado laboral en el Gran Rosario, "se registra un incremento muy alto en la participación de adultos mayores (+65 años), quienes reingresan al mercado laboral". El estudio analiza la evolución de la situación ocupacional entre 2019 y 2025, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH–Indec), desde 2019 hasta el cuarto trimestre de 2025. "En Rosario viven unos 250 mil jubilados y se estima que el 60% cobra los haberes mínimos", asegura Luis Mario Fernández Risso, titular de la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores de Rosario, creada hace tres años por ordenanza municipal.

Uno de los datos destacados de ese período es el crecimiento en la cantidad de personas mayores de 65 años que trabajan o buscan empleo. En ese rango de edad, la tasa de actividad pasa de 15,4% en 2023 a 19,1% en 2025, lo que implica un crecimiento de 3,7 puntos porcentuales en apenas dos años.

"Esta tendencia se vuelve aún más relevante al situarla en una perspectiva más amplia: si bien durante la pandemia se registró una fuerte caída en la participación de este grupo, los niveles actuales no sólo se recuperan, sino que se ubican en valores superiores a los previos a dicho período. En este sentido, el incremento reciente refleja una mayor necesidad de generar ingresos, lo que sugiere una postergación de la salida del mercado de trabajo o un regreso entre quienes se retiraron, pero sus ingresos previsionales resultan insuficientes para hacer frente al costo de vida", destaca el informe.

>> Leer más: Jubilados de Ansés: cómo acceder a los descuentos en supermercados

No se trata de un fenómeno exclusivamente local. Otro estudio, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, reveló que unas 27.000 personas mayores de 65 años debieron reinsertarse en el mercado laboral argentino entre el final de 2023 y principios de 2026, impulsadas por la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales y el incremento en los costos de vida.

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