Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Un joven de 21 años murió al ser apuñalado tras una discusión familiar. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en Pedro Pavia al 5100, zona sur de Rosario. Por el homicidio, fue detenida la prima de la víctima.
Ocurrió en la madrugada de este domingo en Pedro Pavia al 5100. Por el hecho, fue detenida la prima de la víctima
Un joven de 21 años murió al ser apuñalado tras una discusión familiar. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en Pedro Pavia al 5100, zona sur de Rosario. Por el homicidio, fue detenida la prima de la víctima.
Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino por un homicidio ocurrido en una vivienda de pasaje Pedro Pavia al 5100, tras un llamado al 911 por un conflicto familiar.
Al llegar al lugar, una mujer de 53 años relató que su hija de 24 años habría atacado con un arma blanca a su sobrino, de 21 años, durante una discusión. El joven, que presentaba una herida en el tórax, fue trasladado al Hospital Roque Páez Peña, donde se constató su fallecimiento.
La presunta autora fue aprehendida y la PDI secuestró un arma blanca. Durante las actuaciones , otra mujer de 40 años fue aprehendida por entorpecer el accionar policial. Interviene la Fiscalía de Homicidios.
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