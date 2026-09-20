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El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

Se esperan durante casi toda la jornada vientos de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h

20 de septiembre 2026 · 22:56hs
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El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 21 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por fuertes vientos hasta la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Después de las lluvias del domingo y el alerta amarillo por tormentas, la madrugada del lunes llega con un alerta amarillo por vientos fuertes que se prolongará durante la mañana y la tarde. Rosario se verá afectado por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. El cielo estaría parcialmente nublado durante toda la jornada, con 13º en la mañana y una máxima de 23º en la tarde. Para la noche se espera un registro de 11º, ya con vientos moderados y ráfagas de hasta 50 km/h.

El martes estaría parcialmente nublado con un descenso de la temperatura: la máxima no superaría los 20º y la mínima bajaría hasta los 6º. El viento estaría entre suave y moderado.

Para el miércoles se anuncian 22º de máxima, 6º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El jueves seguirían en aumento las marcas, con los termómetros marcando entre 28º y 12º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El mayor registro semanal se espera para el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 30º, la mínima no bajaría de 13º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 16º.

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