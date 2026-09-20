El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

Se esperan durante casi toda la jornada vientos de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 21 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por fuertes vientos hasta la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Después de las lluvias del domingo y el alerta amarillo por tormentas, la madrugada del lunes llega con un alerta amarillo por vientos fuertes que se prolongará durante la mañana y la tarde. Rosario se verá afectado por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. El cielo estaría parcialmente nublado durante toda la jornada, con 13º en la mañana y una máxima de 23º en la tarde. Para la noche se espera un registro de 11º, ya con vientos moderados y ráfagas de hasta 50 km/h.

El martes estaría parcialmente nublado con un descenso de la temperatura: la máxima no superaría los 20º y la mínima bajaría hasta los 6º. El viento estaría entre suave y moderado.

Para el miércoles se anuncian 22º de máxima, 6º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El jueves seguirían en aumento las marcas, con los termómetros marcando entre 28º y 12º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El mayor registro semanal se espera para el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 30º, la mínima no bajaría de 13º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 16º.