Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

La competencia se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 8.30, desde el parque Urquiza. Ofrecerá las distancias de 6K y 15K, además de la nueva versión de 10K. Ya están abiertas las inscripciones

Cientos de corredores disfrutarán de una experiencia única con la nueva edición de la Maratón La Capital.

La Capital celebra sus 159 años con su 5ª Maratón , un acontecimiento deportivo que se realizará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 8.30, y promete reunir a más de 1.500 corredores para recorrer las distancias de 6K, 15K y la nueva versión de 10K. Es importante destacar que los suscriptores de la tarjeta de Beneficios La Capital (BLC) podrán acceder a un descuento del 50% en las inscripciones, que ya se encuentran abiertas.

Será una jornada para disfrutar de Rosario desde una perspectiva única que ninguna otra competencia deportiva rosarina permite: atravesar todo el casco histórico de la ciudad y pasar por la puerta del Decano, donde se escribió e imprimió la historia de todos los rosarinos.

El kit de la carrera contiene el dorsal, el chip, alimentos saludables —como es habitual— y la excepcional remera de la competencia, con talle a elección, que se podrá solicitar a través del formulario de inscripción.

Los días previos a la carrera se realizará la Expo Maratón, una exposición en donde se podrá disfrutar de lo mejor del mundo del running. La entrega de kits para los maratonistas inscriptos será el viernes 6, de 12 a 18, y el sábado 7, de 10 a 17, en un lugar a confirmar.

Durante la jornada se dispondrán puestos de hidratación, frutas y bebidas isotónicas, además de un amplio operativo de seguridad y tránsito coordinado por el municipio.

El recorrido de la Maratón La Capital

En esta quinta edición, la Maratón La Capital ofrecerá tres opciones a sus atletas, los recorridos ya conocidos de de 6K y 15K y la nueva versión de 10K.

Recorrido de 6K: desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección sur. Desde allí continúa hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección sur. Desde allí continúa hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada. Recorrido de 10K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte hasta Moreno. Retoma desde allí por avenida Belgrano hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte hasta Moreno. Retoma desde allí por avenida Belgrano hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada. Recorrido de 15K: Desde avenida La Capital, toma avenida de la Libertad, Alem y luego sube por Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo y Sargento Cabral hasta avenida Belgrano en dirección norte. Desde allí continúa por avenida Estanislao López y Luis Carballo hasta el retome en Echeverría. Luego regresa por las mismas avenidas hasta Pellegrini, Necochea, Montevideo e ingresa al parque Urquiza para finalizar en el mismo punto de largada.

Quiénes pueden correr la Maratón La Capital

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Cualquier persona con la aptitud física adecuada podrá participar de la Maratón La Capital. Podrán inscribirse a las categorías competitivas de 10K y 15K aquellas personas que al 2 de noviembre de 2026 hayan cumplido 17 años de edad. Por su parte, al recorrido de 6K podrán anotarse mayores de 14 años con autorización de sus padres o tutor.

Asimismo, los atletas que participen en la prueba deberán presentar, sin excepción, el certificado de aptitud física obligatorio (apto médico) firmado por un profesional médico matriculado.