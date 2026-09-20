Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos

En el país trasandino hubo 50.000 operativos de tránsito por el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno

A un día de terminar las Fiestas Patrias en Chile, el balance oficial contabilizó 18 muertos en accidentes de tránsito y 282 conductores detenidos en los más de 50.000 operativos desplegados en todo el territorio nacional hasta la noche del sábado.

En total hubo siete muertes más que el año pasado en las Fiestas Patrias, que celebran cada 18 y 19 de septiembre el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno y el inicio del proceso de independencia de Chile.

“Tenemos que lamentar 18 personas fallecidas en lo que va de estas fiestas en diferentes siniestros viales a lo largo del país y que es lo contrario a las celebraciones que teníamos preparadas para esta fecha”, confirmó el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito.

Cortés destacó que Chile ya superó el millar de muertes por incidentes viales en lo que va de 2026.

“Hacemos el llamado a dejar de consumir alcohol y también drogas, un tema que ha estado lamentablemente muy normalizado”, instó el funcionario.

Entre los detenidos, 144 fueron por conducir en estado de ebriedad y 85 bajo los efectos del alcohol. Además, fueron arrestadas 37 personas por consumo de droga y 16 por conducción temeraria.