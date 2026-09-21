All Boys denunció agresiones de hinchas Central tras un partido de futsal en Rosario

El club de Floresta aseguró que integrantes de su delegación fueron atacados y que les robaron una bandera luego del partido que jugaron este sábado ante Provincial en el club Náutico Sportivo Avellaneda

Los simpatizantes de Central compartieron una foto de la bandera robada en redes sociales

La delegación de futsal de Primera División de All Boys denunció agresiones y el robo de una bandera después del partido que disputó ante el Club Atlético Provincial en el club Náutico Sportivo Avellaneda. Según informó la institución de Floresta, un grupo de personas identificadas con indumentaria de Central habría atacado a integrantes del equipo visitante una vez finalizado el encuentro.

De acuerdo con la versión difundida por el club denunciante, el episodio comenzó después de la victoria del equipo porteño.

Según trascendió, tres personas habrían sustraído una bandera de All Boys mientras los jugadores festejaban el triunfo. Integrantes de la delegación intentaron recuperar el trapo y siguieron a quienes se lo habían llevado.

El conflicto habría continuado fuera del estadio, donde los integrantes del equipo se encontraron con un grupo más numeroso de personas que, según la denuncia, vestían prendas del Canalla.

El Albo afirmó que en ese lugar se produjo una pelea y que hubo golpes y patadas entre integrantes de la delegación y las personas señaladas por el club. La institución aseguró que sus representantes no lograron recuperar la bandera.

>> Leer más: Central ganó un duelo directo, lidera y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Tras el episodio, la dirigencia de All Boys informó que comenzó gestiones ante AFA Futsal y las autoridades del Club Atlético Provincial con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

*COMUNICADO OFICIAL*



El Club Atlético All Boys expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro de Futsal de Primera División disputado ante el Club Atlético Provincial, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.



Una vez… pic.twitter.com/d36zEy4sIH — Club Atlético All Boys (@caallboys) September 21, 2026

All Boys expresó su "más enérgico repudio" por el episodio y señaló que evalúa avanzar con otras medidas ante los organismos correspondientes.

En su comunicado, el club remarcó que las competencias deportivas deben desarrollarse bajo condiciones de "respeto, convivencia y seguridad".

Por el momento, la información aportada en la denuncia de All Boys no permite establecer responsabilidades individuales ni determinar si las personas señaladas por el club pertenecían a Central.

Luego de la denuncia, en la red social X comenzó a circular una imagen en la que aparecen al menos tres personas que exhiben una bandera atribuida a All Boys.

La fotografía muestra a los individuos frente a una vivienda pintada con los colores del club de Arroyito. La imagen fue difundida en redes sociales después del episodio denunciado por el club de Floresta.