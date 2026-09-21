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Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

El Charrúa se trajo un punto ante el Canalla, en un partido muy discreto. La árbitra Ariadna Palacios ignoró un claro penal sobre Galluci en el complemento

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

21 de septiembre 2026 · 17:30hs
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Primera C. Central Córdoba empata ante Central Ballester

Primera C. Central Córdoba empata ante Central Ballester, en el marco de la 29ª fecha.
Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

Central Córdoba igualó ante Central Ballester (0-0), en el marco de la 29ª fecha en el torneo de Primera C. Los azules dirigidos por Arnaldo Sialle sumaron un importante punto para seguir en la lucha en clasificar entre los 7 primeros de la Zona B. La árbitra Ariadna Palacios, ignoró un claro penal para el Charrúa, tras una falta a Gallucci dentro del área.

Córdoba con una buena racha

El equipo de Tablada llegaba a este compromiso con una racha de 7 victorias y una igualdad que lo ubica en la cuarta posición con 42 unidades, detrás de Leones (45), Cañuelas (52) y Luján (55), líder de la Zona B.

Primer tiempo parejo

Un trámite parejo se vio en la cancha de Central Ballester, entre el Canalla ante los charrúas. Los primeros 15 minutos, el encuentro se disputó en el mediocampo donde todos metieron, corrieron pero carecieron de ideas en los metros finales.

Recién a los 16', el Matador se aproximó al arco de los locales con el remate de Benjamín Gallucci que el golero controló sin problema.

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Pocas situaciones

Sobre los 26', el local llegó con el remate de Leandro Yubel, que salió al lado del palo de Matías Giroldi. En la contra , a los 28', Gallucci volvió a probar desde larga distancia pero el tiro salió desviado.

El resto estuvo de más, los dos equipos se cuidaron en no cometer errores y así se fueron al descanso con el resultado empatado sin goles.

El segundo tiempo fue un calco del primer

El complemento arrancó de la misma manera que finalizó la etapa inicial. Los equipos se prestaron el balón, a ninguno se cayó una idea y el trámite con el correr de los minutos se hizo muy ordinario.

Recién sobre los 63', en la primera situación para los locales y tras un córner ejecutado Brian Romero, la pelota con la ayuda del fuerte viento hizo una parábola en el aire y Giroldi en gran reacción salvó lo que hubiese sido la apertura para los canallas.

Jugada polémica y penal ignorado

A los 72', llegó la polémica del encuentro cuando Gallucci fue tomado de la camiseta por Herrera dentro del área y la jueza Ariadna Palacios ignoró un claro penal para el Charrúa ante la protesta de todo el cuerpo técnico visitante.

Con el correr de los minutos, el Matador se decidió a ir en busca y contó con dos chances para anotar con el remate de Joaquín Messi y Diego Barrionuevo pero Nehuén Vigna se quedó con los tiro en forma magistral.

El Matador quedó quinto con 43 puntos

Central Córdoba sumó un punto valioso ante Central Ballester, sigue con una racha de 9 partidos sin perder y continúa prendido en la lucha por clasificar al Reducido por el segundo ascenso que otorga la Primera C. El sábado a las 15 será local ante Claypole.

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