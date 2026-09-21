Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de droga de diseño

El decomiso de un cargamento que llegó al puerto de Zárate condujo a la detención de un ciudadano de México vinculado a personas oriundas de Jalisco

Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de drogas de diseño.

Un ciudadano mexicano fue detenido cuando intentaba hacerse cargo de una camioneta que había llegado al país con 52 kilos de MDMA ocultos en su estructura . El operativo es parte de una investigación por narcotráfico que comenzó por una alerta de la DEA y en la que ahora se analiza un posible vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

El procedimiento, realizado el 16 de septiembre, también derivó en la detención de un argentino y un ciudadano venezolano. En paralelo, la Justicia ordenó la captura internacional de otro mexicano, señalado como uno de los coordinadores de la maniobra y oriundo de Zapopan, en el estado de Jalisco .

La eventual conexión con el CJNG constituye por ahora una línea de investigación y no un vínculo acreditado judicialmente . Los investigadores buscan establecer si los ciudadanos mexicanos involucrados respondían a alguna estructura criminal asentada en Jalisco y qué lugar ocupaba cada uno dentro de la organización.

El cargamento había llegado desde Bélgica y fue detectado en una terminal portuaria de Zárate. La investigación permitió retirar la droga y montar una entrega vigilada que terminó con la identificación y detención de quienes habían sido enviados para recuperar el vehículo.

Una alerta por narcotráfico

La causa comenzó a partir de información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) sobre una organización narcocriminal mexicana que intentaba introducir drogas sintéticas en la Argentina. A partir de esa alerta, investigadores de la Policía Federal comenzaron a reconstruir los movimientos de los sospechosos.

La pesquisa se extendió durante varios meses y utilizó distintas técnicas de investigación, entre ellas la participación de un agente revelador. Esa herramienta permitió establecer contacto con integrantes de la organización y avanzar en la identificación de quienes tendrían a su cargo la recepción del cargamento.

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El seguimiento permitió determinar que una camioneta había sido enviada desde Europa y que llegaría a la Argentina con droga escondida en diferentes sectores de su estructura. El vehículo arribó desde Bélgica y quedó en una terminal portuaria de Zárate.

Los controles permitieron detectar irregularidades y los investigadores realizaron una inspección más profunda. Allí encontraron 52 kilos de MDMA, una cantidad que, según las estimaciones oficiales, podía utilizarse para elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis.

Entrega controlada

Una vez descubierto el cargamento, los investigadores decidieron continuar con la operación para identificar a las personas que estaban detrás del envío. Para eso retiraron el MDMA de la camioneta y lo reemplazaron por una sustancia inocua.

El vehículo quedó bajo vigilancia mientras los investigadores esperaban la llegada de quienes debían retirarlo. La maniobra permitió identificar al ciudadano mexicano Luis Enrique Corona Ortiz, que finalmente fue detenido y establecer que había llegado a la Argentina para hacerse cargo del vehículo.

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El procedimiento también permitió detener a un argentino y a un venezolano que, según la investigación, cumplían distintas funciones dentro de la operatoria. La Justicia ordenó además la captura internacional de otro ciudadano mexicano que no pudo ser localizado.

Ese hombre, oriundo de Zapopan, Jalisco, es señalado como una de las personas que habría coordinado la operación. Los investigadores ahora intentan establecer sus vínculos y determinar si detrás del envío de MDMA existía una conexión con organizaciones criminales de ese estado mexicano.

Las pistas de un cartel mexicano

El dato que concentra parte de la investigación es la procedencia de los ciudadanos mexicanos involucrados y, particularmente, los vínculos que uno de ellos tendría con Jalisco. El estado es considerado una zona de actividad de distintas organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional. En ese contexto, los investigadores analizan un posible vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque hasta el momento no existe una confirmación judicial de que los detenidos o el prófugo formen parte de esa organización.

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La pesquisa también busca determinar el alcance de la estructura que permitió enviar la droga desde Europa, introducirla en el país y organizar su posterior retiro. Para eso serán analizados los elementos secuestrados durante los procedimientos y las comunicaciones mantenidas entre los sospechosos.

El secuestro de los 52 kilos de MDMA fue considerado el mayor decomiso de esa droga sintética registrado en el país. Con los tres detenidos a disposición de la Justicia y un mexicano con pedido de captura internacional, la investigación continúa ahora enfocada en reconstruir la estructura completa detrás del cargamento y sus eventuales conexiones internacionales.