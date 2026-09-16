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Netflix sumó una nueva miniserie de época con drama y romance

Directo desde Polonia y basada en una novela, la producción de 6 capítulos sigue a una orgullosa aristócrata que se niega a casarse hasta que conoce a un enigmático pretendiente

16 de septiembre 2026 · 18:07hs
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La nueva serie de Netflix está basada en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesaw Prus

La nueva serie de Netflix está basada en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesaw Prus

Poder viajar a tiempos pasados desde la comodidad del hogar son algunas de las posibilidades que ofrece Netflix a sus usuarios cuando incorpora a su catálogo las aclamadas producciones de época. En este caso, sumó una historia particularmente llamativa y proveniente desde Polonia, ambientada en la Varsovia del siglo XIX.

Su nombre es “La muñeca” y se trata de una miniserie de tan solo 6 capítulos protagonizada por Sandra Drzymalska y Tomasz Schuchardt. Dirigida por Pawe Malona, la historia sigue a una aristócrata que rechaza a todos sus pretendientes y, por otro lado, a un hombre obsesionado con casarse para pertenecer a la alta sociedad.

A partir de un guion de Pawe Demirski, Jagoda Dutkiewicz y Pawe Malona, “La muñeca” explora los conflictos de clase, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época. Es una historia intensa y dramática pero también emotiva y romántica.

>>Leer más: Netflix: una miniserie dramática adolescente promete convertirse en un fenómeno

De qué se trata “La muñeca”

La nueva miniserie de Netflix está basasa en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesaw Prus. Por un lado, la trama presenta a Izabela, una orgullosa aristócrata que ha rechazado a todos sus pretendientes. La joven busca escapar de la rigidez de la aristocracia y hacerse un lugar en la sociedad polaca.

Por otro lado, el ambicioso Stanisaw, está decidido a ascender socialmente y al conocer a Izabela queda completamente obsesionado con ella, a quien entiende, además, como el umbral que debe cruzar para entrar al mundo aristócrata al cual desea pertenecer.

Entre ellos, surgirá un vínculo complejo, atravesado por las tensiones de clase, una obsesión profunda y el deseo de libertad.

>>Leer más: Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix

Trailer de “La muñeca”

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