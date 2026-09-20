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El gol del triunfo de Ovando llegó con la jugada de dos que faltarán en la Supercopa Internacional

Vicente Pizarro y Jaminton Campaz armaron la acción para el grito de Ignacio Ovando, y ambos no estarán en la Supercopa Internacional

20 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Jaminton Campaz y una de sus punzantes intervenciones por la banda izquierda. El colombiano hoy no estará en la Supercopa Internacional.

Leo Vincenti

Jaminton Campaz y una de sus punzantes intervenciones por la banda izquierda. El colombiano hoy no estará en la Supercopa Internacional.

La Liga Profesional organizó la final de la Supercopa Internacional en una fecha posible: la ventana de setiembre por la fecha Fifa. Así, Estudiantes y Central se medirán en Santiago del Estero el próximo sábado, a las 16. La única modificación fue en el horario, que inicialmente estaba estipulado para las 17. Pero lo que sorprendió quizás a la dirigencia canalla fue la convocatoria de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro para las selecciones de Colombia y Chile. Y hasta el domingo al menos, no había chances de retenerlos, aunque las gestiones seguían para dejarlos en casa. Y son tan importantes ambos jugadores, sobre todo el colombiano, que entre los dos armaron una muy buena jugada que derivó en la muy buena definición de cabeza de Ignacio Ovando al final del primer tiempo, cuando Central peor la pasaba.

>>Leer más: Ovando, un defensor con una fuerte ovación ofensiva que le aporta goles a Central

La jugada del grito de Ovando

Todo empezó en un córner desde la izquierda ejecutado por el mismo Bicho que fue despejado y la tomó resuelto Pizarro. El chileno combinó con Campaz que se la devolvió bárbaro para su pique al vacío y el chileno hizo el resto con un centro bárbaro. Ovando se elevó y direccionó su testazo, no muy fuerte, para agarrar a contrapierna a su compatriota Brayan Cortés, que no pudo reaccionar. Y fue 1 a 0 para el Canalla.

En el segundo tiempo, y con el partido desnaturalizado por la cantidad de agua que empezó a caer, Central se sintió más cómodo y tuvo más chances para liquidarlo, como en el mano a mano que tuvo Campaz, que no pudo resolver por el mismo estado del campo ante el arquero.

>>Leer más: Central no la pasó bien en el primer tiempo y hasta zafó por un gol anulado a Argentinos

Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, hoy afuera

Campaz debería estar viajando pronto a Estados Unidos, donde Colombia enfrentará el mismo día de la final de la Supercopa a México en Baltimore, el 2 de octube lo hará ante Paraguay en Harrison y el 6 enfrentará a Perú en México el 26 de septiembre de 2026, contra Paraguay el 2 de octubre de 2026 y contra Perú el 6 de octubre de 2026 en Miami.

También Pizarro jugará para Chile el mismo día de la Supercopa Internacional, frente a Canadá en Toronto, el martes 29 se medirá con Estados Unidos en Misuri y el martes 6 con México en California.

La única buena para el Canalla en esta fecha Fifa la dio Gustavo Alfaro, quien este mismo domingo oficializó la lista de 28 jugadores que afrontarán los amistosos y no incluyó al lateral Agustín Sández.

Central hoy no tendrá a dos titulares indiscutibles, sobre todo Campaz, que mostró además estar en un muy buen nivel desde que retornó del Mundial y fue sustituido casi en el final, mientras que Pizarro, uno de sus preferidos, jugó todo el encuentro. Ellos le dieron el gol a Ovando. Ausencias pesadas para la final que se viene, sin dudas.

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