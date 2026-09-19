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Dos personas heridas fue el saldo de un incendio en una casa en Funes

El siniestro se registró durante la tarde de este sábado en La Querencia y Espora. Las víctimas fueron hospitalizadas por quemaduras en rostro y brazos

19 de septiembre 2026 · 19:09hs
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El incendio se produjo este sábado a la tarde en La Querencia y Espora. Bomberos Voluntarios de Funes actuaron en el lugar

El incendio se produjo este sábado a la tarde en La Querencia y Espora. Bomberos Voluntarios de Funes actuaron en el lugar

Dos personas sufrieron heridas de consideración al producirse un incendio en una casa ubicada en La Querencia y Espora, en la localidad de Funes. Las víctimas fueron atendidas en el lugar, pero debieron ser trasladadas al hospital local. No trascendieron datos sobre identidad.

Según indicaron fuentes de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, el siniestro se registró poco antes de las 14 y las víctimas sufrieron quemaduras en rostro y brazos.

Ambas personas fueron trasladadas por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al hospital local, mientras efectivos de bomberos trabajaban en la extinción de las llamas, enfriamiento del lugar y ventilación para eliminar gases.

>> Leer más: Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

De acuerdo con la información preliminar, y aunque aún faltan los resultados de pericias, el incendio se habría producido por una fuga de gas y al encenderse el horno tomó fuego el sector de la cocina y el baño.

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