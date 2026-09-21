La Capital | Información General | Papa León XIV

Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: día por día, dónde estará

El papa estará tres días en el país y visitará Buenos Aires y Córdoba. Santa Fe afuera de los planes, aunque en el gobierno provincial dicen que insistirán

21 de septiembre 2026 · 09:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El papa León XIV llegará a Argentina en noviembre

foto: La Capital / Archivo

El papa León XIV llegará a Argentina en noviembre

Finalmente el Vaticano oficializó este lunes la agenda de actividades y lugares que visitará el papa León XIV en su visita a la Argentina. Su Santidad llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 8 de noviembre y se quedará en el país hasta el día 11 cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.

Entre las confirmaciones se destaca la ausencia de Santa Fe en la agenda. El gobierno provincial pidió oficialmente al Nuncio Apostólico que se sume a la visita de su Santidad a la ciudad de Rosario ya que en los últimos años vive un marcado proceso de pacificación. Todavía se esperanzan de que puedan torcer la ruta hacia Córdoba e insistirán.

La hoja de ruta se conoció luego de que una delegación de la Santa Sede visitara el país semanas atrás para recorrer los lugares elegidos y ajustar cuestiones de seguridad del pontífice.

Papa en Argentina

Además de actividades vinculadas a su misión pastoral, la visita de Robert Prevost tendrá por momentos una agenda de corte diplomático ya que es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

El canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente Javier Milei publicaron mensajes en redes sociales celebrando el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad.

Proveniente de Uruguay, durante su estadía en el país se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.

La agenda del papa León XIV

Domingo 8 de noviembre

-16:30. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-Acogida oficial.

-17:00. Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

-17:20. Ceremonia de Bienvenida en la Casa Rosada.

-17:50. Visita al Presidente de la República, Javier Milei.

-18:30. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

-09:15. Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

-11:30. Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Homilía del Santo Padre.

-16:10. Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

-17:30. Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

-18:45. Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los eqipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

-19:45. Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre

-07:30. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

-09:00. Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

-10:00. Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

-15:15. Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

-16:55. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

-18:10. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-20:15. Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

-08:00. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.

-10:00. Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.

-13:30. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

-14:00. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.

Noticias relacionadas
record megamillonario en el quini 6: un apostador gano $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

la tragedia de nepal ya suma mas de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para comunicarse.

Fallas en WhatsApp: cómo solucionar problemas para enviar o recibir mensajes

mirtha legrand tuvo una recaida y volvio a ser internada

Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Ver comentarios

Las más leídas

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Lo último

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Patricia Jebsen: Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel

Patricia Jebsen: "Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel"

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Una mujer denunció que a primera hora del lunes su casa fue blanco de un ataque en Crotone al 1100
Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico
Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento
La Ciudad

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma
Policiales

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 
Policiales

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones
Política

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Ovación
Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newells: Estoy contento por volver al gol

Por Hernán Cabrera
Ovación

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newells: Estoy contento por volver al gol

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: Sentir el himno fue muy emocionante

Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: "Sentir el himno fue muy emocionante"

Policiales
Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 
Policiales

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Balacera contra una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

La Ciudad
Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera
La Ciudad

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

El puente a Victoria tendrá tránsito reducido por obras que arrancan hoy

El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes
El Mundo

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el mayor ataque de su historia
El Mundo

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el "mayor ataque de su historia"

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos
Información General

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos
Información General

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada
La Ciudad

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general
Política

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes
La Región

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas
Ovación

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K
Policiales

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich
Política

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso
Juegos Suramericanos

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

La crítica del padre de Paula Perassi en San Lorenzo: Quince años sin tener nada
La Región

La crítica del padre de Paula Perassi en San Lorenzo: "Quince años sin tener nada"