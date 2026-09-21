Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: día por día, dónde estará

El papa estará tres días en el país y visitará Buenos Aires y Córdoba. Santa Fe afuera de los planes, aunque en el gobierno provincial dicen que insistirán

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El papa León XIV llegará a Argentina en noviembre

Finalmente el Vaticano oficializó este lunes la agenda de actividades y lugares que visitará el papa León XIV en su visita a la Argentina . Su Santidad llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 8 de noviembre y se quedará en el país hasta el día 11 cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.

Entre las confirmaciones se destaca la ausencia de Santa Fe en la agenda. El gobierno provincial pidió oficialmente al Nuncio Apostólico que se sume a la visita de su Santidad a la ciudad de Rosario ya que en los últimos años vive un marcado proceso de pacificación. Todavía se esperanzan de que puedan torcer la ruta hacia Córdoba e insistirán.

La hoja de ruta se conoció luego de que una delegación de la Santa Sede visitara el país semanas atrás para recorrer los lugares elegidos y ajustar cuestiones de seguridad del pontífice.

Además de actividades vinculadas a su misión pastoral, la visita de Robert Prevost tendrá por momentos una agenda de corte diplomático ya que es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

El canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente Javier Milei publicaron mensajes en redes sociales celebrando el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad.

Proveniente de Uruguay, durante su estadía en el país se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.

La agenda del papa León XIV

Domingo 8 de noviembre

-16:30. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-Acogida oficial.

-17:00. Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

-17:20. Ceremonia de Bienvenida en la Casa Rosada.

-17:50. Visita al Presidente de la República, Javier Milei.

-18:30. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

-09:15. Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

-11:30. Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Homilía del Santo Padre.

-16:10. Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

-17:30. Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

-18:45. Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los eqipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

-19:45. Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre

-07:30. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

-09:00. Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

-10:00. Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

-15:15. Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

-16:55. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

-18:10. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-20:15. Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

-08:00. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.

-10:00. Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.

-13:30. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

-14:00. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.