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La meta de la clasificación requería de Newell's una respuesta en la cancha y en el resultado

El invicto de la Lepra lo fortaleció en el torneo, pero la sucesión de empates obligaba a una victoria en cancha de Platense y el equipo cumplió

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de septiembre 2026 · 20:16hs
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Mazzanti maniobra entre varios rivales

Celina Mutti Lovera

Mazzanti maniobra entre varios rivales, bajo un diluvio en Vicente López. Newell's se trajo un triunfazo de la cancha de Platense.

Newell’s se animó a mirar más alto. A plantearse un objetivo más ambicioso que el de costumbre. La evolución del conjunto de Frank Kudelka justifica ese anhelo. Se lo demanda también la historia del club y la exigencia del hincha, cansado de esperar que el equipo clasifique alguna vez a la fase final de un torneo.

El invicto de cinco partidos, que alivia y reconforta, no alcanzaba. La Lepra necesitaba de los tres puntos de visitante. Otra igualdad, la cuarta seguida si hubiese dividido puntos con Platense, hubiera resultado insuficiente. Porque el torneo ingresa lentamente en la última etapa y resulta imprescindible ganar para arrimarse a los play-off. La posición en la tabla así lo requería y el conjunto rojinegro respondió a lo que se esperaba, con una victoria de relevancia.

El 1 a 0 en la despoblada cancha de Platense, donde se jugó a puertas cerradas a causa de una sanción de la Aprevide a la entidad de Vicente López, adquirió una dimensión enorme. Newell’s empezó la fecha afuera de los puestos de clasificación y se metió dentro de ese lote el sábado, por un resultado ajeno: la derrota de Unión frente a Independiente. Ingresó al campo de juego del Calamar en la 8ª posición y debía afirmarse dentro de ese grupo selecto.

Leer más: Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y con un innecesario sufrimiento

Newell's ahora se siente competitivo

Si llegó hasta la zona de clasificación, aunque momentáneamente haya quedado afuera, fue consecuencia de un equipo que se acostumbró a no perder. A que hasta en una última pelota, como ante Central o Vélez, puede llegar al gol. Pero la sucesión de empates, tres seguidos, contra esos dos clubes mencionados y frente a Estudiantes, no le permitía consolidarse en ese selecto grupo.

Es una fortaleza anímica sentirse competitivo y que va quedando atrás aquella última derrota, ante Defensa y Justicia (2-1) en Florencio Varela. Cada punto suma. La cuestión es que no lo suficiente si es de a uno y se repite fecha tras fecha.

Los empates con Estudiantes y Central se valoran porque en el desarrollo de ambos partidos fue inferior. El conseguido ante Vélez se lamentó porque fue superior. Distintos contextos y circunstancias, pero una sucesión de partidos igualados que lo obligaban a un triunfo en cancha de Platense.

Al fin la metió en el primer tiempo

La situación lo requería y Newell’s actuó en consecuencia. Disputó los mejores primeros 45’ del torneo, con su primer gol señalado en esa etapa en el Clausura. Los 10 tantos anteriores fueron en el segundo tiempo.

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El desarrollo del encuentro lo tuvo como dominador, más allá de los vaivenes. No jugó un gran partido. Pero se destaca su desempeño y el hecho de que entendió cómo debía jugarse.

Tuvieron que pasar las derrotas ante Independiente (1-0) y Defensa y Justicia (2-1), y la igualdad con Central (1-1) para que en su cuarta presentación afuera consiguiera la primera victoria de visitante. La tabla y la clasificación a la fase final merecían la respuesta que dio la Lepra, en la cancha y en el resultado.

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