Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y con un innecesario sufrimiento

El conjunto de Frank Kudelka impuso condiciones y fue superior a Platense, pero un quedo en los instantes finales casi lo priva de la victoria

En su cuarta salida del Coloso, Newell's finalmente cantó victoria. Un resultado que necesitaba y que no había podido conseguir de visitante en el torneo. La racha invicta de cinco partidos, valiosa pero insuficiente por los empates en las tres últimas fechas, requería de una victoria semejante para reposicionarse en la tabla de posiciones y seguir metido en zona de clasificación. Lo consiguió, por momentos de fútbol directo y punzante, otros no tanto, y un lapso final innecesario de sufrimiento. Todos condimentos de tres puntos importantes para el futuro rojinegro.

Newell's jugó su mejor primer tiempo del torneo Clausura. Desplegó algunos de sus mejores recursos y aprovechó los espacios que dejó Platense en todo momento, incluso con el marcador igualado sin tantos. Una superioridad que el conjunto rojinegro plasmó en la red a partir de uno de los varios ataques verticales que llevó adelante. Con la correcta definición de Santiago Solari. Para sacarse la mufa del penal que le atajaron en el 1 a 1 de la fecha pasada contra Vélez. Un gol que sirvió para interrumpir la racha adversa de la Lepra sin festejos en los 45’ iniciales.

La fórmula de Newell’s fue el ataque vertical. El envío largo para que Matías Cóccaro la baje de cabeza o para la corrida de Mazzantti. Ayudado por las ventajas que dio la defensa del equipo de Palermo. Dejó vacíos en el fondo, que fueron explotados por la Lepra.

Solari no participó al principio del fútbol ofensivo. En determinado momento, Cóccaro le hizo señas a su compañero para que se abriera. La indicación fue circunstancial. Pero el futbolista que se incorporó a préstamo de Racing se metió en partido y en la primera que llegó a fondo, hizo daño.

Rodrigo Herrera se la cambió de frente y Solari desparramó a Lagos, de derecha al medio. De frente, perforó el arco de Juan Pablo Cozzani para el 1 a 0.

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Pudo ampliar la diferencia

Con el resultado a favor, el partido se presentó favorable para que Newell’s amplíe la diferencia. Ante cada recuperación, contó con campo libre para avanzar con peligro. El problema pasó por resoluciones fallidas al desprenderse de la pelota. O por apresuramiento o por imprecisiones.

Platense nunca inquietó a Newell’s. Apenas dos tiros desde afuera del área que se fueron lejos. Lautaro Gianetti y Lucas Carrizo se anticiparon y cortaron ante cada intento local.

El plan de Newell’s se mantuvo en la segunda etapa. Pero a la explosividad de Mazzantti le faltaron otras variantes y que el resto se involucre en la construcción de situaciones de peligro. No fue todo. La visita fue perdiendo pelotas fáciles, principalmente en la salida, y le dio la chance al Calamar de adelantarse.

El equipo del Parque apeló más a la lucha que al juego. Pero el cambio de formato tampoco le trajo complicaciones. Mantuvo a raya a Platense. No lo dejó arrimarse, aunque se fue alejando del arco de Cozzani.

La esperanza de Newell’s siguió puesta en Mazzantti. Cuando le quedaba cada vez más lejos del arco de Cozzani, el delantero encaró, atrajó marcas y habilitó a Cóccaro. El uruguayo, solo, lo desperdició. La tiró muy alta.

La expulsión de Celías Inghetroni por un golpe a Cóccaro acercó más a Newell’s a la victoria. Triunfo que se aseguró con la volada de Reinatti para interceptar el disparo del ingresado Zapiola y el mano a mano que le sacó a Lencina, cuando la Lepra cometía algunas desinteligencias atras y aguardaba ese final victorioso que finalmente se le dio de visitante.