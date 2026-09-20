Asociación Rosarina de Fútbol: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

El Mercadito y el Rojo empataron 1 a 1 en la lucha por el ascenso de la B. Central está imparable en la A y Juan XXIII da pelea en la C de la Rosarina

Rosarina de fútbol. Alfredo Idoria anotó el tanto para Defensores Unidos en el clásico ante Social Lux

El clásico del barrio Ludueña entre Social Lux y Defensores Unidos terminó igualado en un tanto en el marco de 9ª fecha de la Zona Campeonato en la Primera B, en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol . Los dos equipos luchan por ascender a Primera A. Club del Gran Rosario ganó y sigue bien arriba en esta categoría.

En un partido muy parejo, Social Lux y Defensores Unidos quedaron a mano en el clásico del fútbol local. Alfredo Idoria abrió el marcador para el equipo de Sergio Arrieta en la etapa inicial y el local llegó a la igualdad con el gol de Jeremía Perla. Con este resultado, el Verdolaga sumó 12 unidades y el Defe está segundo con 16 puntos.

En la Zona Campeonato, Club del Gran Rosario derrotó a Río Negro (2-1) con el doblete del Gato Basualdo y sigue firme en la cima con 22 unidades. El resto de los partidos: Bancario 1- 0 Tiro Suizo y Defensores de Funes 0-1 Leones.

Por la Zona Permanencia se registraron estos resultados: General Paz 6- 0 Botafogo, Arijón 2 -1 Alianza Sport, Renato Cesarini 0-0 Fisherton y 7 de Setiembre 2-1 1º de Mayo.

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Primera A

Rosario Central continúa su marcha triunfal en busca del título en la temporada 2026. El equipo dirigido por Ezequiel Gentilo venció a Adiur en el Viaducto por 2 a 0 y se afirma en la cima de la Zona Campeonato en Primera A con 22 puntos.

Por su parte, en la Zona Permanencia Banco derrotó a Mitre en la ciudad de Pérez 2-1 y se mantiene en la punta con 22 unidades. El resto de los encuentros: El Torito 0- 2 Gálvez, Tiro Federal 0-1 Central Córdoba y San Telmo goleó a Oriental 5 a 1.

Primera C

En la Primera C se disputó la fecha 25 y en el destacado, Juan XXIII venció a 14 de Junio 1-0. Los otros resultados: Estrella Azul 0-1 Argentino, Sportivo Silva 0-3 Unión Americana, Sparta 1-1 27 de Febrero y Sarmiento 1-1 María Reina. Provincial B sigue como líder con 51 puntos y hay tres escoltas con 42 unidades: San Roque, Juan XXIII y 14 de Junio. Y San José sumó 41 puntos.