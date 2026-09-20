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Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Son dos propuestas que abrirán en el espacio donde funcionó el bar El Charladero. Y habrá una sorpresa: un nuevo bar que incluirá un vagón de tren de 1945. Las imágenes del nuevo espacio

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

20 de septiembre 2026 · 09:23hs
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La costa central del Parque España se prepara para renovar su oferta de bares con nuevos espacios gastronómicos.

La costa central del Parque España se prepara para renovar su oferta de bares con nuevos espacios gastronómicos.

Se vienen novedades para los bares de la costa central del Parque España, ubicados en la barranca que da al río, entre las calles Entre Ríos y Corrientes. Es que en tan solo unos días abrirán sus puertas dos nuevos locales gastronómicos en el espacio donde durante años funcionó el bar El Charladero. Se trata de una concesión que fue adjudicada en 2023 y que, tras varios meses de obras y una serie de modificaciones al proyecto original, finalmente comienza a tomar forma.

La nueva propuesta estará integrada por el restaurante El Ramal y una franquicia de la marca Bonafide, divididas en dos locales que funcionarán de forma independiente en el mismo predio. En paralelo, el mismo grupo empresario avanza con la reconversión del espacio donde estuvo el bar Quitapena, otra de las concesiones adjudicadas ese año junto al antiguo bar Quillagua, espacio que ya está operativo hace algunos meses, luego de reabrir como una franquicia de la marca Pizzería Popular, a cargo de los empresarios Martín Ridolfo y Facundo Mendiaz.

Así se verá el local de Bonafide en la esquina de Corrientes y el río.

Así se verá el local de Bonafide en la esquina de Corrientes y el río.

“La idea es abrir primero Bonafide y después El Ramal, pero con una distancia corta, de unos pocos días. El restaurante tendrá un estilo bodegón, con una amplia variedad de comidas, pastas y minutería para la tarde, mientras que a Bonafide la pensamos porque tenemos la franquicia en Rosario y nos parecía una buena idea sumar una cafetería a la zona y que el lugar traccione un consumo diurno”, explicó a Negocios Cristián Blodorn, al frente de la concesión junto al empresario Pedro Nazor.

Una apertura en etapas

En lo que respecta al espacio donde funcionó Quitapena, la inauguración está pensada para finales de noviembre y tendrá un eje diferente. El proyecto, que todavía no tiene nombre definido, contempla la instalación de un antiguo vagón de tren, que funcionará como comedor, alojando en su interior mesas y sillas más una barra y estará acompañado por un sector al aire libre que también tendrá lugar para los comensales. “Tenemos el vagón en Buenos Aires y lo tenemos que traer a la ciudad. Es un vagón real de 1945 y estamos terminando de definir el lugar donde va a ir apoyado”, explicó Blodorn.

Bonafide funcionará sobre el lateral izquierdo del inmueble.

Bonafide funcionará sobre el lateral izquierdo del inmueble.

La elección del vagón no es casual. El inmueble donde funcionó Quitapena está vinculado con la historia ferroviaria de la ciudad ya que su estructura conocida como “la torre” era una cabina de ferrocarril y por ese lugar ingresaba el tren a la antigua Estación Rosario Central. “Se nos ocurrió que podía estar relacionado con la historia del lugar, porque por ahí pasaba el ferrocarril, incluso todavía está la señalética. Nos pareció interesante jugar con esa idea”, sostuvo el empresario y aclaró que este edificio se usará como depósito y allí se construirán los baños y la cocina, que estará orientada a la comida saludable.

En cuanto a Bonafide, los socios tienen actualmente dos franquicias en Rosario, una en Puerto Norte y otra frente a la Facultad de Derecho, sobre calle Córdoba al 2000, que será trasladada al Parque España. Según explicó Blodorn, la decisión de mudar este último local responde a que la Facultad de Derecho dejó de utilizar el ingreso por esa calle, por lo que los estudiantes comenzaron a entrar por otro acceso del edificio y disminuyó el flujo de personas frente a la cafetería.

“Nosotros tenemos la franquicia de Bonafide y se la ofrecimos al municipio. Hablamos con el director general de Concesiones, Alejo Molina y con el secretario de Gobierno, Sebastián Chale y les pareció interesante la idea de poner una cafetería ahí, para que tenga movimiento durante el día y después, a la noche, funcione más centrado en el restaurante”, señaló Blodorn.

Leer más: Cerraron tres bares concesionados de la costa central y ahora serán remodelados

Demoras en las obras

La puesta en marcha de las nuevas concesiones llevó más tiempo de lo previsto. Los tres bares habían cerrado sus puertas en abril de 2024, tras el vencimiento de las concesiones anteriores, y la intención era que los nuevos espacios estuvieran funcionando para la temporada de verano siguiente. Sin embargo, los trabajos se extendieron y cada uno de los proyectos avanzó a distintos ritmos.

El Ramal es la marca que ocupará el restaurant central, que tiene vista al parque.

El Ramal es la marca que ocupará el restaurant central, que tiene vista al parque.

En el caso de El Charladero y Quitapena, a las modificaciones previstas en los proyectos originales se sumaron cambios en la composición de la sociedad. Dos de los integrantes de la UTE original decidieron desvincularse y, con autorización de la Municipalidad, se modificó la composición societaria para incorporar a otros socios que ya trabajaban junto a Blodorn y Nazor en las franquicias de Bonafide.

A estos cambios se sumaron las dificultades que surgieron durante las obras. En particular, tanto El Charladero como Quitapena requirieron modificaciones y trabajos estructurales que no estaban contemplados inicialmente. “Tuvimos que tirar abajo el restaurante, hacer nuevos cimientos que no estaban previstos y resolver cuestiones de una estructura que estaba totalmente deteriorada. Por eso se fue dilatando la inauguración”, explicó Blodorn. Pese a las idas y vueltas, el empresario se mostró muy contento de asegurar que, en solo unos pocos días, el parque recuperará parte del movimiento gastronómico que supo tener algún tiempo atrás.

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