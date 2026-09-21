Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

En el Ovalo del Hipódromo chocan por el oro en el rugby seven, a las 20.12, Argentina ante Chile, con el rosarino Pedro De Haro.

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El equipo de rugby de Argentina jugará por el oro ante Chile en los Juegos Suramericanos.

En la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este lunes 21 de septiembre habrá una intensa actividad de los deportistas rosarinos en diversas especialidades y en los distintos escenarios de la provincia. Se destaca la participación de Los Pumas 7s por la medalla de oro.

Grupo B: a las 15, Argentina – Venezuela, con el rosarino Franco Domínguez Ávila. Con el empate la albiceleste clasifica a las semifinales del torneo.

Femenino: 12 horas, Chile vs. Argentina, con las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.

Masculino: 19:30, Argentina vs. Brasil, con los rosarinos Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

Leer más: El judo rosarino cerró su gran participación en los Juegos Suramericanos con otra medalla

Pumas por el oro en los Juegos Suramericanos

Rugby 7 - Hipódromo Óvalo

Equipo Masculino - Partido de Oro, a las 20:12, Chile vs. Argentina, con el rosarino Pedro De Haro.

Squash - La Rural – Nave C

A las 9 horas, Individual Masculino - Ronda de 64 avos, con el rosarino Roberto Pezzota.