Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

En la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este lunes 21 de septiembre habrá una intensa actividad de los deportistas rosarinos en diversas especialidades y en los distintos escenarios de la provincia. Se destaca la participación de Los Pumas 7s por la medalla de oro.
Fútbol – Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s
Grupo B: a las 15, Argentina – Venezuela, con el rosarino Franco Domínguez Ávila. Con el empate la albiceleste clasifica a las semifinales del torneo.
Polo Acuático - Invencible Centro Acuático Provincial
Femenino: 12 horas, Chile vs. Argentina, con las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.
Masculino: 19:30, Argentina vs. Brasil, con los rosarinos Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.
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Pumas por el oro en los Juegos Suramericanos
Rugby 7 - Hipódromo Óvalo
Equipo Masculino - Partido de Oro, a las 20:12, Chile vs. Argentina, con el rosarino Pedro De Haro.
Squash - La Rural – Nave C
A las 9 horas, Individual Masculino - Ronda de 64 avos, con el rosarino Roberto Pezzota.