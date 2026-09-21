Inhabilitaron a Icardi para manejar tras un polémico video de la China Suárez La actriz se mostró en redes sociales cantando una canción mientras estaba asomada a la ventanilla de un auto. Manejaba el futbolista, que tenía la licencia vencida 21 de septiembre 2026 · 19:43hs

La actriz Eugenia "China" Suárez publicó en redes sociales un video en el que se la ve asomada a la ventanilla de un auto que conducía su novio, el futbolista Mauro Icardi. El hecho provocó una investigación del Ministerio de Transporte bonaerense, que descubrió que el jugador circulaba con la licencia de conducir vencida, por lo que se dispuso su inhabilitación preventiva para manejar.

"No necesito manifestar, porque ya llegó el hombre que pedí", escribió la China Suárez en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se la ve cantando una canción mientras estaba peligrosamente asomada a la ventanilla del auto, sin cinturón de seguridad.

La China Suarez dice que no necesita manifestar por que llegó el hombre que pidió. ¿ le responde a Wanda Nara? pic.twitter.com/LVl16jTVDg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 20, 2026 Luego de que se viralizara el clip, las autoridades de Transporte de la provincia de Buenos Aires detectaron la irregularidad de la licencia de conducir de Icardi, por lo que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial lo inhabilitó preventivamente para conducir bajo el marco legal de la ley provincial N° 13.927.

Cuando el futbolista pueda renovar su registro deberá aprobar una reevaluación psicológica que certifique su aptitud para conducir.

Desde la cartera de Transporte enfatizaron que la persona al mando de un vehículo asume la obligación legal y moral de garantizar una circulación segura, protegiendo en todo momento la integridad física de sus acompañantes y del resto de los peatones y conductores.