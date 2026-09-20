La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

Unas 13.800 personas ya fueron rescatadas tras la riada del pasado 26 de agosto

Al menos 1.451 personas murieron y otras 5.786 permanecen desaparecidas como consecuencia de la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal el pasado 26 de agosto, según precisaron las autoridades del país asiático mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) indicó en redes sociales que más de 20.000 integrantes de las fuerzas de seguridad permanecen desplegados en las regiones afectadas para buscar sobrevivientes y recuperar cuerpos.

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Las autoridades advirtieron que resulta complejo establecer una cifra definitiva debido a que 530 de los registros corresponden a partes de cuerpos recuperadas tras el desastre. Fueron tomadas cerca de 1.300 muestras de ADN de restos y unas 2.000 de familiares con el objetivo de avanzar en la identificación de las víctimas. Especialistas forenses de India, Corea del Sur, China y Singapur colaboran con las autoridades nepalíes.

La nómina de desaparecidos también continúa modificándose a medida que los equipos de emergencia consiguen llegar a las regiones más castigadas. Entre las 5.786 personas cuyo paradero todavía se desconoce hay 636 extranjeros.

Hasta el momento fueron rescatadas unas 13.800 personas, mientras los operativos continúan también en seis proyectos hidroeléctricos, donde se teme que decenas de trabajadores hayan quedado atrapados.

El tsunami del Himalaya

La catástrofe, denominada localmente como el tsunami del Himalaya, se produjo el 26 de agosto después del desprendimiento de una masa glaciar y rocosa de unos dos kilómetros cuadrados en la montaña Langtang Lirung, a unos 5.200 metros de altura.

La posterior riada arrasó miles de viviendas y comercios y provocó graves daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras. Las autoridades estiman que la reconstrucción demandará más de 4.700 millones de dólares.

El desastre también alcanzó a la vecina región china del Tíbet, donde las autoridades contabilizaron 43 muertos y 519 desaparecidos.