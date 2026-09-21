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Día de la Primavera en Rosario: más de 140 agentes estarán abocados al operativo especial

El principal despliegue será en el Parque Independencia, donde habrá 80 agentes y se espera a más de 2.500 alumnos por las actividades de los Juegos Suramericanos

21 de septiembre 2026 · 08:43hs
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El Parque Independencia recibirá a miles de estudiantes para celebrar el Día de la Primavera

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La Municipalidad de Rosario desplegará este lunes un operativo especial de control y convivencia por el Día de la Primavera y del Estudiante. Más de 140 agentes de la Secretaría de Control y Convivencia estarán distribuidos en parques y espacios públicos de la ciudad, con especial presencia en el Parque Independencia y la costa central.

La jornada tendrá un movimiento particular porque los festejos por la llegada de la primavera coincidirán con una intensa agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en distintos puntos de Rosario.

El Parque Independencia, el punto de mayor despliegue

El operativo tendrá su mayor concentración en el Parque Independencia, donde trabajarán 80 agentes municipales durante toda la jornada.

Una de las principales tareas será acompañar el ingreso y la circulación de más de 2.500 alumnos de escuelas de Rosario y de la provincia, que llegarán al parque para participar y presenciar distintas actividades vinculadas a los Juegos Suramericanos.

Los agentes también estarán destinados al ordenamiento del tránsito, control de la venta ambulante, intervenciones sobre cuidacoches y regulación del uso del espacio público.

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La presencia municipal se reforzará debido a la cantidad de propuestas previstas para este lunes. A los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante se sumarán el Fan Fest de los Juegos Suramericanos, competencias deportivas y distintas actividades culturales.

Durante la jornada habrá participación argentina en fútbol masculino, vóley masculino y rugby. Además, la programación cultural incluirá los recitales de Benjamín Amadeo y Turf, que se presentarán en ese orden.

También habrá controles en la costa

El resto de los agentes municipales estará distribuido en la costa central y otros parques y espacios públicos de Rosario, donde realizarán tareas preventivas, de control y ordenamiento.

La intención del municipio es sostener la presencia durante una jornada en la que se espera una importante concurrencia a los espacios verdes y sectores de la ciudad vinculados a las actividades de primavera y de los Juegos.

“Vamos a tener una jornada de enorme movimiento en el espacio público, por eso vamos a estar con mucha presencia en la zona. Nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar de la ciudad, con presencia municipal, orden y convivencia”, señaló el secretario de Control, Diego Herrera.

El operativo estará activo durante el desarrollo de las distintas actividades previstas para el lunes, con especial atención en los sectores donde se concentre mayor cantidad de personas.

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