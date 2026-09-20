Almirón no habló por la expulsión del final y lo hizo su AC: "Somos duros para cualquiera"

El AC de Central, Pablo Ricchetti dijo que “es muy importante volver a vernos ahí arriba en la zona y a acercarnos en la anual, que es nuestro objetivo”

El DT de Central, Jorge Almirón, vivió el encuentro con máxima intensidad y no pudo ir a la conferencia.

La postal de la conferencia de prensa fue distinta esta vez en Arroyito. Es que Jorge Almirón no pudo concurrir porque fue expulsado al final del partido, por una protesta desmedida que incluyó entrar al campo de juego. Fue cuando el entrenador de Central protestó que no le sacara tarjeta a un jugador de Argentinos Juniors que le entró duro a Gastón Avila, cuando segundos antes se la mostró a Ignacio Ovando por lo que consideró una falta menor. Por eso, los micrófonos los enfrentó alguien poco conocido en el mundo canalla, el ayudante Pablo Ricchetti, que tiró elogios para los jugadores auriazules.

“Sobre todo me gustó la actitud del equipo, para pasarla mal también. Competimos muy bien ante un gran rival como Argentinos. Cuando no aparece uno, lo hace otro, tenemos situaciones de juego o de pelota parada”, detalló el AC auriazul.

“Fue un partido parejo. En el primer tiempo nos costó manejar la peltoa pero en el segundo fue nuestro. Estamos ahí arriba de nuevo, que era lo que queríamos”.

Ricchetti señaló además que este triunfo “es muy importante para la final que tenemos el sábado. Las situaciones estuvieron, tuvimos muchos córners, somos un equipo que ataca y que en cualquier momento puede llegar al gol”.

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“Competimos a un gran nivel y perdemos pocos partidos, lo hicimo bien en la Copa Libertadores. Estamos haciendo un equipo duro, difícil para cualquiera que nadie quiere enfrentar”, se enorgulleció el ayudante de campo canalla.

Ricchetti también se refirió al cambio de Alan Rodríguez y al hecho de no haber esperado al entretiempo para no agotar una ventana. Y en eso fue a lo práctico:

“El cambio fue obligado, por eso no quisimos esperar para hacer la modificación”.

“Obviamente que siempre queremos más, pero lo de este partido fue muy completo”, puntualizó Ricchetti. “Es muy importante volver a vernos ahí arriba de la tabla. Nos acercamos en la anual que es nuestro objetivo principal”.

Lo que viene para Central

Central no tendrá descanso y desde hoy ya preparará el partido final ante Estudiantes, el sábado a las 16 en Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional.

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Los canallas viajarán el jueves a la ciudad donde se jugará la final, porque además deben cumplir obligaciones de presentarse en conferencia de prensa junto a representantes pincharratas.

En cuanto a Estudiantes, tendrá un día menos de descanso porque este lunes visitará a Lanús a las 21.15. Claro que viene de clasificar a semifinales de la Libertadores durante la semana que pasó y, pese a eso y a que fue en San Pablo, esta noche el Cacique Medina pondría lo mejor que pueda, aunque a algunos va a preservar.