Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de "En el barro" y confirmó fecha de estreno

El adelanto muestra nuevos conflictos en La Quebrada y la llegada de la China Suárez y Veronica Llinás a la historia

La China Suárez y Verónica Llinás protagonizarán la segunda temporada de "En el barro"

“En el barro” , la historia dirigida por Sebastián Ortega que funciona como un spin off de “El Marginal”, fue un verdadero furor en su primera temporada. Ahora, Netflix dio a conocer el tráiler de la segunda temporada y confirmó su fecha de estreno . Como era de esperarse, el elenco contará con la presencia de la China Suárez.

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, la primera temporada de "En el barro" logró ubicarse durante varias semanas en el Top 10 de la plataforma. La historia transcurre en La Quebrada, una cárcel de mujeres, y se enfoca en la vida de la pareja del personaje de "El Marginal" Mario Borges (interpretado por Claudio Rissi), Gladys Guerra, más conocida como “La Borges”, encarnada por Ana Garibaldi.

En el tráiler compartido por la plataforma de la segunda entrega se dieron a conocer la fecha de estreno, parte de la trama y el elenco que formará parte de la historia. Sin la presencia de Valentina Zenere ni María Becerra, la serie suma incorporaciones como la China Suárez, Julieta Ortega y Verónica Llinás, entre otras.

¿Qué se sabe sobre la trama de la segunda temporada?

En el primer adelanto de la segunda temporada de "En el barro" se anticipa el regreso de Gladys Guerra, “la Borges” (Ana Garibaldi), a la cárcel. Ahora bien, el escenario que la espera está lejos de ser el que dejó atrás: La Quebrada atraviesa una nueva etapa, marcada por la aparición de bandas más violentas y un clima de mayor tensión dentro del penal.

En este contexto irrumpe la Gringa Casares (Verónica Llinás), una figura que maneja a las reclusas y tiene el poder dentro del penal. Al volver, Gladys deberá adaptarse y enfrentarse a este sistema mucho más hostil.

Según se puede ver en el tráiler, la nueva temporada también incorporará un grupo de escorts que salen a trabajar fuera del penal, la llegada de una nueva directora y la aparición de nuevos conflictos y romances. En ese entramado aparece Nicole, el personaje interpretado por Eugenia “China” Suárez.

Embed

¿Cuándo estrena la segunda temporada de "En el barro"?

La segunda temporada de "En el barro" tiene fecha de estreno para el 13 de febrero en Netflix.

>> Leer más: Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

El elenco de la segunda temporada de "En el barro"

Entre las nuevas incorporaciones actorales de la segunda temporada de "En el barro" se destacan Eugenia “la China” Suárez, Julieta Ortega, Verónica Llinás e Inés Estévez. Además, la serie continuará contando con las actuaciones de Lorena Vega, Ana Garibaldi, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta y Carolina Ramírez.

Según reveló el tráler, la nueva entrega también incluirá participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, mientras que Gerardo Romano se sumará como actor invitado.