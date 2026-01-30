La Capital | Policiales | Homicidio

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Brian Alfredo Centurión, de 27 años, quedó en prisión preventiva al ser acusado como coautor del crimen de Walter Dilzen, ocurrido en diciembre pasado en Pérez

30 de enero 2026 · 12:59hs

Un joven de 27 años fue imputado como autor del homicidio de un hombre vinculado a Los Monos. El crimen ocurrió en diciembre pasado, días en los que el acusado también participó de otros hechos violentos que la Fiscalía le atribuyó en la misma audiencia por la cual se confirmó su prisión preventiva por el plazo de ley.

Brian Alfredo Centurión, de 27 años, fue detenido el pasado 23 de enero con un arma de fuego mientras iba con un cómplice que logró escapar. Este jueves lo imputaron como coautor del homicidio de Walter Dilzen, ocurrido el 14 de diciembre en Pérez. El fiscal Patricio Saldutti lo acusó como el conductor de la moto que llevó al sicario, que fue identificado y tiene pedido de captura.

En paralelo la Fiscalía le imputó dos balaceras contra viviendas, una ocurrida días antes y otra días después del homicidio. En ambos hechos dejó un cartel intimidatorio para las víctimas, al igual que en un tercer episodio en el que el imputado no pudo concretar el disparo. La prisión preventiva fue confirmada por la jueza Silvana Lamas González.

Un homicidio ligado a Los Monos

El crimen de Walter Dilzen ocurrió el 14 de diciembre cerca de las 18. Saldutti acusó a Centurión de ser el conductor de la moto que interceptó a la víctima cuando circulaba en otro rodado por la zona de Los Talas al 500 de Pérez, donde iba junto a su pareja y dos hijas menores de edad. El acompañante del acusado fue quien le efectuó varios disparos a la víctima, causándole la muerte en el lugar.

Dilzen tenía 38 años y distintos investigadores lo ligaban a la banda narco Los Monos. En el último tiempo había pasado seis años preso por causas ligadas a la narcocriminalidad. En septiembre de 2019 lo habían imputado en el marco de la investigación por el asesinato del policía Cristian Ibarra, ocurrido aquel año en Larralde y Dean Funes. Si bien quedó vinculado, recuperó la libertad en la causa en la cual fue identificado como autor mateerial un hijo de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

En noviembre de 2020 Dilzen fue imputado como uno de los autores de un ataque intimidatorio a la comisaría 32ª, ocurrido tres días antes y por lo cual estuvo 45 días en prisión preventiva. Pocos meses después fue imputado por el crimen de Guido Samuel Estévez, asesinado el 8 de abril de 2021 en el barrio Cabín 9, pero volvió a recuperar la libertad.

Balaceras y amenazas

La Fiscalía también le imputó a Centurión una serie de balaceras con fines intimidatorios. La primera ocurrió el 17 de noviembre pasado, cerca de la medianoche, cuando llegó en una moto junto a otra persona a una casa de Los Chingolos al 200 de Pérez. Allí, luego de dejar una nota amenazante, efectuó tres disparos contra la fachada de la vivienda.

Una secuencia similar se dio el 27 de diciembre, cuando a plena tarde llegó a una casa de Jauretche de 8200 de Rosario y disparó al menos cuatro veces contra la vivienda. En esa ocasión también arrojó una nota amenazante para que las víctimas abandonaran la residencia. Ya en 2026, el 16 de enero, volvió a la casa de Chingolos al 200 para dejar una nueva nota intimidante. Sin embargo en esta ocasión, de acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, intentó disparar un arma contra la vivienda pero no lo logró.

El pasado 23 de enero Centurión fue detenido mientras circulaba en la misma moto utilizada en cada uno de los hechos imputados. Portaba un revólver calibre 32 por el cual también le imputaron el delito de portación ilegítima de arma de fuego. En esa oportunidad estaba con un cómplice que logró escapar.

