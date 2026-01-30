El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Se incorpora el Monumento Histórico Nacional a la Bandera en el reverso junto a las Islas Malvinas, la ballena franca austral y la flor del ceibo

En la parte superior izquierda figura el Monumento a la Bandera

El gobierno nacional anunció dos disposiciones mediante las cuales se establecieron modificaciones en los formatos del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y el pasaporte argentino , con el objetivo de cumplir con normas internacionales de seguridad y tecnología.

Las modificaciones rigen desde el primero de febrero y quedaron formalizadas este viernes en el Boletín Oficial, a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 del Registro Nacional de las Personas (Renaper), firmada por su titular saliente Pablo Luis Santos.

La disposición 55/2026 aprobó el nuevo diseño del DNI electrónico y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2023 . El documento mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, autorizado por el decreto 1501/2009, aunque incorpora cambios en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1, perceptibles a simple vista. Además, las medidas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 continúan sin modificaciones.

Según explicó el Renaper, los cambios responden a la necesidad de cumplir con la normativa N° 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece estándares técnicos para documentos de viaje y de identidad a nivel global.

>> Leer más: Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

Qué cambia en los DNI

Por el lado de los DNI de ciudadanos argentinos mayores de 14 años, estos incorporan:

Escudo nacional.

Inscripción "República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior".

Leyenda "Documento Nacional de Identidad".

Fotografía a color en pose frontal.

Nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno).

Sexo, número de DNI, nacionalidad y fecha de nacimiento.

Fecha de emisión y de vencimiento.

Ejemplar, número de serie grabado a láser y número CAN.

Imagen fantasma y firma del titular.

En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo permanece en blanco.

Además, el organismo confirmó que los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas conservan la leyenda identificatoria "Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas" o "Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas".

El DNI para personas extranjeras, tanto menores como mayores de edad, mantiene el mismo formato y los mismos elementos de seguridad que el documento para ciudadanos argentinos.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico suma elementos gráficos y tecnológicos para dificultar falsificaciones:

Escarapela argentina que enmarca el retrato.

Estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental.

Holograma transparente renovado.

Impresión iris y ventana transparente.

Estampados táctiles.

Todos los datos personalizados se graban íntegramente a láser. El documento también incorpora una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y una imagen láser cambiante (CLI) que combina la fotografía repetida con la letra del ejemplar.

Un guiño a Rosario y las Malvinas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeaikawa/status/2017235973625487845&partner=&hide_thread=false El Nuevo DNI va con el Monumento a la Bandera de Rosario https://t.co/c8epUq0KHC pic.twitter.com/fNpsk4H4oU — Fede Aikawa (@fedeaikawa) January 30, 2026

En el reverso se incorporan elementos gráficos emblemáticos de la cultura argentina como el Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas, la ballena franca austral y la flor del ceibo, junto con un código QR para verificación.

Por su parte, la Disposición 54/2026 aprobó un nuevo diseño del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, en reemplazo del modelo vigente desde 2021.

El nuevo pasaporte incluye una hoja de datos en policarbonato personalizada con grabado láser, diversas medidas de seguridad organizadas en tres niveles y un total de 34 páginas.

Según el texto oficial, la actualización busca reducir el riesgo de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema al nivel internacional.

>> Leer más: Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué posición quedó el de Argentina

Qué pasará con los documentos actuales

El Renaper aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento, salvo que una norma futura disponga lo contrario.

Durante el período de transición, el organismo continuará utilizando el stock de insumos disponibles hasta su agotamiento. Los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán vigentes hasta su expiración, lo que permitirá optimizar recursos del Estado y evitar el desperdicio de insumos.