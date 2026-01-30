Cuándo arranca la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Este jueves por la noche finalizó la segunda jornada del Torneo Apertura con la victoria de Sarmiento frente a Banfield y el empate entre Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors. Sin embargo, la espera será breve porque este sábado a partir de las 17.30 inicia la tercera fecha, que finalizará el próximo martes 3 de febrero.
El fixture comenzará con el encuentro entre San Lorenzo y Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro.
Este fin de semana de competencia será especial para los clubes rosarinos, que tendrán actividad el domingo. Newell's visitará a Boca en la Bombonera con Darío Herrera de árbitro principal, mientras que Central recibirá a River en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Facundo Tello.
Concluidas los dos primeros partidos iniciales, ambos equipos mostraron una versión mejorada de una fecha a la otra. La Lepra empató agónicamente frente a Independiente y sumaron su primer punto en el campeonato, mientras que el Canalla logró un triunfazo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.
Cronograma de la fecha 3 del Torneo Apertura
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique.
19.45 - Independiente vs. Vélez (Zona A). Árbitro: Hernán Mastrángelo.
22.00 - Talleres vs. Platense (Zona A). Árbitro: Andrés Gariano.
22.00 - Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B). Árbitro: Felipe Viola.
Domingo 1° de febrero
17.00 - Barracas vs. Riestra (Interzonal). Árbitro: Bruno Amiconi.
19.15 - Boca vs. Newell's (Zona A). Árbitro: Dario Herrera.
21.30 - Central vs. River (Zona B). Árbitro: Facundo Tello.
Lunes 2 de febrero
17.30 - Gimnasia de La Plata vs. Aldosivi (Zona B). Árbitro: Juan Pafundi.
19.45 - Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata (Zona A). Árbitro: Ariel Penel.
19.45 - Tigre vs. Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría.
22.00 - Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa.
22.00 - Argentinos vs. Belgrano (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo.
Martes 3 de febrero
19.00 - Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Sebastián Zunino.
21.15 - Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B). Árbitro: Luis Lobo Medina.
21.15 - Instituto vs. Lanús (Zona A). Árbitro: Bryan Ferreyra.