Cuándo arranca la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Este sábado, desde las 17.30, comienza la tercera jornada de la Liga Profesional y se extenderá hasta el martes. El cronograma completo de los 15 encuentros

30 de enero 2026 · 12:20hs
Newells visitará a Boca

Newell's visitará a Boca, mientras que Central jugará de local ante River

Este jueves por la noche finalizó la segunda jornada del Torneo Apertura con la victoria de Sarmiento frente a Banfield y el empate entre Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors. Sin embargo, la espera será breve porque este sábado a partir de las 17.30 inicia la tercera fecha, que finalizará el próximo martes 3 de febrero.

El fixture comenzará con el encuentro entre San Lorenzo y Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro.

Este fin de semana de competencia será especial para los clubes rosarinos, que tendrán actividad el domingo. Newell's visitará a Boca en la Bombonera con Darío Herrera de árbitro principal, mientras que Central recibirá a River en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Facundo Tello.

Concluidas los dos primeros partidos iniciales, ambos equipos mostraron una versión mejorada de una fecha a la otra. La Lepra empató agónicamente frente a Independiente y sumaron su primer punto en el campeonato, mientras que el Canalla logró un triunfazo ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

>> Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios

Cronograma de la fecha 3 del Torneo Apertura

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique.

19.45 - Independiente vs. Vélez (Zona A). Árbitro: Hernán Mastrángelo.

22.00 - Talleres vs. Platense (Zona A). Árbitro: Andrés Gariano.

22.00 - Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B). Árbitro: Felipe Viola.

Domingo 1° de febrero

17.00 - Barracas vs. Riestra (Interzonal). Árbitro: Bruno Amiconi.

19.15 - Boca vs. Newell's (Zona A). Árbitro: Dario Herrera.

21.30 - Central vs. River (Zona B). Árbitro: Facundo Tello.

Lunes 2 de febrero

17.30 - Gimnasia de La Plata vs. Aldosivi (Zona B). Árbitro: Juan Pafundi.

19.45 - Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata (Zona A). Árbitro: Ariel Penel.

19.45 - Tigre vs. Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría.

22.00 - Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa.

22.00 - Argentinos vs. Belgrano (Zona B). Árbitro: Pablo Dóvalo.

Martes 3 de febrero

19.00 - Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B). Árbitro: Sebastián Zunino.

21.15 - Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B). Árbitro: Luis Lobo Medina.

21.15 - Instituto vs. Lanús (Zona A). Árbitro: Bryan Ferreyra.

Di María, genio y figura de Central ante Racing.

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

No fue una semana más para Ángel Di María y en Avellaneda fue otra vez genio y figura. 

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Luciano Herrera intenta progresar en ataque ante Independiente.

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida

racing vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

