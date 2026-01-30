La Capital | Policiales | evadido

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Se trata del prófugo David Medina. Lo hallaron luego de una serie de allanamientos en zona oeste. También cayeron dos vendedores de drogas.

30 de enero 2026 · 15:00hs
En agosto de 2024 los móviles buscaron frenéticamente a los evadidos de las seccional 5ª

En agosto de 2024 los móviles buscaron frenéticamente a los evadidos de las seccional 5ª

Una serie de procedimientos realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones en zona oeste dieron por resultado la captura de David Medina, un preso evadido en agosto de 2024 de la comisaría 5ª.

En el lugar de la detención también se demoró a dos personas que estaban en unos de los domicilios allanados y en el que se encontraron diversos estupefacientes. Los allanamientos fueron el jueves en domicilios ubicados en Nicaragua al 300 bis y en la zona de Nicaragua y Einstein.

El principal objetivo del procedimiento fue detener a Medina , quien estaba prófugo desde el 16 de agosto de 2024, cuando se había evadido de la Comisaría 5º, ubicada en Italia al 2100. Ese jueves 16 de agosto por la noche seis reclusos treparon por el techo de uno de los módulos transitorios de detención y desde allí se lanzaron hacia un estacionamiento lindero. Tres de ellos fueron recapturados en distintos operativos policiales.

Evadido

La evasión tuvo lugar minutos antes de las 23, cuando Ayron Fabián Pereyra, Gustavo Ariel Garay, David Miguel Medina, Lucas Daniel Flores, Cristian Eduardo Flores y Cristian José Antonio forzaron una reja y lograron irse del lugar. El hecho fue advertido por los vecinos ante la Policía provincial, ya que a algunos de ellos los vieron salir corriendo desde el interior de la cochera.

Leer más: Trasladaron a todos los presos de la seccional 5ª al Complejo Penitenciario de Rosario

Al momento de su recaptura, Medina intentó escapar a través de un boquete realizado en una edificación y se desplazó por los techos linderos. Sin embargo, fue interceptado y reducido por personal de la Brigada Capturas, que logró identificarlo como la persona requerida por la Justicia.

En tanto y sin relación directa con la causa por evasión, los agentes aprehendieron a Claudia R. (29) y Axel D. (23), tras hallardrogas ilícitas en los domicilios inspeccionados. Durante las medidas se secuestraron 740 gramos de marihuana, 955 gramos de cocaína, dinero en efectivo, celulares, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento. Intervienen los fiscales Lucas Altare y Pablo Socca, quienes dispusieron el traslado del prófugo a sede policial y la continuidad de las actuaciones judiciales.

Noticias relacionadas
Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras.

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Luna Zárate fue atropellada la madrugada del 24 de diciembre

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Crimen en la zona sur: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento.

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

El supermercado chino de zona sur donde se produjo la pelea entre el dueño y un ladrón.

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Ver comentarios

Las más leídas

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Lo último

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: Es un agradecimiento a la gente

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: "Es un agradecimiento a la gente"

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Entre viernes y sábado, el contingente santafesino emprenderá viaje para sumarse a la lucha contra el fuego, que ya arrasó más de 40 mil hectáreas en el sur
Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea
Economía

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Ovación
Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas