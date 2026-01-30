Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Se trata del prófugo David Medina. Lo hallaron luego de una serie de allanamientos en zona oeste. También cayeron dos vendedores de drogas.

En agosto de 2024 los móviles buscaron frenéticamente a los evadidos de las seccional 5ª

Una serie de procedimientos realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones en zona oeste dieron por resultado la captura de David Medina, un preso evadido en agosto de 2024 de la comisaría 5ª.

En el lugar de la detención también se demoró a dos personas que estaban en unos de los domicilios allanados y en el que se encontraron diversos estupefacientes . Los allanamientos fueron el jueves en domicilios ubicados en Nicaragua al 300 bis y en la zona de Nicaragua y Einstein.

El principal objetivo del procedimiento fue detener a Medina , quien estaba prófugo desde el 16 de agosto de 2024, cuando se había evadido de la Comisaría 5º, ubicada en Italia al 2100. Ese jueves 16 de agosto por la noche seis reclusos treparon por el techo de uno de los módulos transitorios de detención y desde allí se lanzaron hacia un estacionamiento lindero. Tres de ellos fueron recapturados en distintos operativos policiales.

La evasión tuvo lugar minutos antes de las 23, cuando Ayron Fabián Pereyra, Gustavo Ariel Garay, David Miguel Medina, Lucas Daniel Flores, Cristian Eduardo Flores y Cristian José Antonio forzaron una reja y lograron irse del lugar. El hecho fue advertido por los vecinos ante la Policía provincial, ya que a algunos de ellos los vieron salir corriendo desde el interior de la cochera.

Al momento de su recaptura, Medina intentó escapar a través de un boquete realizado en una edificación y se desplazó por los techos linderos. Sin embargo, fue interceptado y reducido por personal de la Brigada Capturas, que logró identificarlo como la persona requerida por la Justicia.

En tanto y sin relación directa con la causa por evasión, los agentes aprehendieron a Claudia R. (29) y Axel D. (23), tras hallardrogas ilícitas en los domicilios inspeccionados. Durante las medidas se secuestraron 740 gramos de marihuana, 955 gramos de cocaína, dinero en efectivo, celulares, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento. Intervienen los fiscales Lucas Altare y Pablo Socca, quienes dispusieron el traslado del prófugo a sede policial y la continuidad de las actuaciones judiciales.