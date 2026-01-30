La Capital | Policiales | robo

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Fue el jueves en el barrio cerrado Carlos Pellegrini. Aparentemente, fue un robo en modalidad escruche. No hay detenidos

30 de enero 2026 · 13:32hs
Un robo tipo escruche se dio en el country Carlos Pellegrini, de Alvarez Condarco y Parraviccini, en el barrio de Fisherton. El botín fue de 20 mil dólares, relojes y joyas.

El episodio fue descubierto luego de que una joven arribara de sus vacaciones y al ingresar a su hogar descubriera un desorden inusual. Los ladrones habrían tenido el dato del viaje y habrían aprovechado su ausencia para ingresar sin ser advertidos. La joven detectó daños en las puertas de acceso a los dormitorios y un evidente desorden en el interior. Tras revisar sus pertenencias, constató la faltante de una importante suma de dinero en dólares y joyas.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en el hecho y tomaron muestras de huellas. Desde Fiscalía se ordenaron las primeras medidas investigativas y pericias en el inmueble, junto al relevamiento de cámaras de seguridad internas y accesos al country. Hasta el momento, no hay personas detenidas y no se informó si el sistema de seguridad del barrio detectó movimientos sospechosos durante los días en que la vivienda estuvo desocupada.

Antecedente en el mismo country

En 2016, el empresario Gabriel Mana fue víctima de un robo violento en el mismo country. En esa oportunidad, cinco delincuentes armados con pistolas calibre 9 milímetros abordaron al empresario cuando volvía de su rutina diaria de gimnasia junto a su esposa, Gisela. Y al ingresar el auto a la cochera se encontró con los delincuentes que estuvieron15 minutos en la vivienda y lo amenazaron de muerte.

Robaron cuatro cadenas de oro, un reloj de alta gama y su auto, un Mercedes Benz C250 modelo 2010 que había comprado una semana atrás. En ese auto huyeron los maleantes tras intercambiar disparos con el propio Mana. Una hora después, el vehículo apareció quemado a pocas cuadras del country.

