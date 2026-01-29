La Capital | Política | Milei

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

En teoría, el presidente participará del acto homenaje a la única batalla que libró en suelo argentino el general José de San Martín. Lo que se sabe y lo que no

29 de enero 2026 · 15:44hs
Milei podría llegar a la provincia de Santa Fe 

Milei podría llegar a la provincia de Santa Fe 

Con el presidente Javier Milei nunca se sabe, pero todo indica que llegará a la ciudad de San Lorenzo el sábado 7 de febrero para el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria. Hay mecanismos de protocolo en marcha y hasta un “casi que sí” del gobernador Maximiliano Pullaro para responder las dudas sobre su presencia.

"Todo hace suponer que sí", suman en la organización. "Hay interés de la Nación, pero no confirmación. Es más, existen contactos con Presidencia y Gobernación, pero a la espera del okey oficial", señalan.

Si hay confirmación, será en estos días; si finalmente hay ausencia, quedará como un desplante. Pero no es la única incógnita. También hay algunos temas por cerrar y trascendidos que coparon la agenda de los últimos días.

Milei y los granaderos

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y el viernes 6 será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado 7 será el acto central, a las 19, con la hipotética presencia del presidente en el Campo de la Gloria.

Allí se realizará una ceremonia protocolar. Luego se desarrollará una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

Lo distinto este año es que se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El gobierno nacional planea que allí se formalice el cambio de destino de esa reliquia histórica.

El arma del general dejará de estar en el Museo Histórico Nacional, donde reposa desde 2015, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

Se dijo que Milei podría llegar vestido con el uniforme de granadero, un regimiento al que celebra, como quedó reflejado con el destino del sable.

No hay confirmación de que el presidente y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas llegue vestido de azul oscuro y rojo, con detalles en blanco y dorado, y un morrión (casco), pero tampoco suena descabellado por el perfil que ha demostrado Milei. Vale recordar que viste el mameluco de YPF para los viajes al exterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaSL/status/2014110768703091185&partner=&hide_thread=false

Sobre todo si realiza la entrega del sable al regimiento en el Campo de la Gloria, ubicado frente al Convento de San Carlos Borromeo, donde todos los años se recuerda el único enfrentamiento militar librado por el general José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Hace 20 días hubo un contacto de la Secretaría General de Presidencia a la Secretaría General de la Gobernación. En estas horas debería comenzar a definirse. La Municipalidad de San Lorenzo también se prepara para la llegada del presidente y trabaja para recibirlo por más que no haya confirmación oficial. Claramente, será un acto distinto a otros años, con diferentes disposiciones.

Por ahora no se sabe si el presidente hará uso de la palabra en el discurso, como es habitual en los actos en los que hay tres Ejecutivos: primero el intendente (Leonardo Raimundo), luego el gobernador (Maximiliano Pullaro) y por último el presidente.

Otra duda con un tenor político es si estará presente el ministro del Interior, Diego Santilli, negociador de la reforma laboral que aún no se ha juntado con Pullaro.

Noticias relacionadas
Fátima Florez dio detalles inéditos sobre los gustos musicales de Javier Milei

Fátima Flórez: "Hay temas de Lali que a Milei le encantan, él es un artista"

javier milei fue al show de fatima florez y canto en el escenario de mar del plata

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

“Doctor Chatarrín”. Así rebautizó Milei al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca. Una alianza que se rompió.

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Paolo Rocca, dueño de Techint.

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad