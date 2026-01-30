Festival Faro: artistas de la grilla anticipan el gran evento

La cuarta edición tendrá lugar el 30 y 31 de enero, y 1º de febrero en el parque Urquiza. Hay más de 160 artistas en el line up, con mayoría de propuestas locales

Llegó el día. Después de semanas de anuncios, preparativos y expectativas, comienza la cuarta edición del Festival Faro . El evento tendrá lugar el viernes 30 y sábado 31 de enero, y domingo 1º de febrero, desde las 19, en el parque Urquiza . La entrada es gratuita, pero debe sacarse con anterioridad de manera online dado que el predio tiene capacidad limitada.

La grilla está formada por más de 160 artistas, de los cuales un 90% son propuestas locales. Además de shows en vivo de distintos géneros y para todos los gustos, habrá feria de emprendedores locales, propuestas gastronómicas y múltiples actividades para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno natural y al aire libre.

Desde la organización, recuerdan que es necesario obtener previamente las entradas sin cargo a través del sitio web rosario.gob.ar. Si bien las entradas se envían al correo electrónico de la persona que las pide, se recomienda descargar los QR en el teléfono previamente, para agilizar el proceso de ingreso. Menores de 12 años no necesitan QR. Las entradas son necesarias para el ingreso general a todo el predio del festival, no sólo al Anfi.

Las voces de los artistas

La propuesta artística estará dividida en dos escenarios: Anfi y Parque (ubicado detrás del Planetario). Allí sonará cumbia, pop, indie, rock, electrónica, y múltiples expresiones de música popular.

“Más allá de la satisfacción personal que me da formar parte de un evento tan propio de la ciudad y tan masivo, y aunque en cierto modo lo siento como un reconocimiento a la trayectoria propia, creo que va más allá. También lo siento como un reconocimiento al género musical como parte fundamental de la cultura de la ciudad. Me da mucha alegría que desde la Secretaría de Cultura se le haya dado un espacio importante de tiempo y escenario a la música electrónica. Porque hoy me toca a mí, pero en el futuro le tocará a otrxs artistas de la ciudad estar ahí”, contó a La Capital el DJ Deep Mariano, un referente de la escena electrónica local, que se presentará el domingo en el Anfi.

La popularidad, masividad y diversidad del evento sin dudas plantea un desafío para los artistas a la hora de pensar sus shows. “Es un desafío porque más allá de que he tocado muchas veces para esa cantidad de gente, en este caso va a ser un público híbrido, a diferencia de otras veces donde la gente va puntualmente a escuchar música electrónica. Al ser un festival tan popular y para toda la familia creo que voy a tener que encontrar ese punto dulce entre lo que me gusta a mí, o nos gusta a los que ya estamos familiarizados con la música electrónica y con música que también pueda disfrutar alguien que va por curiosidad, o que se encuentre con este género por primera vez”, agregó Mariano.

“En lo personal, para mí poder formar parte de la programación del Festival Faro es muy interesante. Porque lo que nos sucede a veces a los compositores y las compositoras de Rosario, pero supongo que de todos lados, es que quedamos siempre en un nicho acotado, en un plano intimista que no tiene tanta proyección ni tanta llegada de manera masiva. Entonces, esta es una oportunidad de llegar a gente que tal vez no suele estar al tanto de lo que pasa en el plano de la canción rosarina”, compartió Mercedes Borrell, cantautora rosarina con más de veinte años de trayectoria, que es parte de la grilla del Anfi para el sábado.

“Después, también en lo social es interesante, porque estamos en épocas difíciles, a veces muy encerrados, ensimismados en las pantallas. Entonces creo que encontrarse a compartir música es súper valioso”, sumó la artista, que no se achica ante el Anfi ni ante públicos masivos: en 2021, abrió los shows de Abel Pintos en ese mismo escenario.

Borrell viene de lanzar en 2025 su segundo disco “Fauna”, va del tango al klezmer, con la teatralidad como eje. Esas mismas canciones mostrará en el show de Faro. “Cuando lo presenté en el Teatro Lavardén en octubre fue un show más largo y con más dinámicas. Al ser en un teatro, me daba posibilidad de tener momentos más intimistas. Pero considero que en un escenario tan grande, tan masivo, lo chiquitito y sutil se pierde, así que va a ser un show más proyectivo”, adelantó Mercedes.

“Como rosarino, tocar en el Anfi es una felicidad enorme. Creo que todo músico rosarino, cuando empieza a soñar con vivir de la música, uno de sus grandes anhelos es tocar en ese escenario tan emblemático de la ciudad. Yo recuerdo tener ocho o nueve años, y que mis viejos se sentaran a ver cómo yo daba un show imaginario corriendo por el Anfi. Así que cada vez que me subo a tocar es emocionante. Hay mucha historia en ese escenario y tocar para nuestra ciudad, sentirse en casa, es algo hermoso”, dijo Tiago Galíndez, parte del proyecto Plan Divino, que cerrará la grilla del Anfi para el viernes, dedicada completamente a celebrar las distintas etapas de la carrera de Charly García.

“Tenemos la gran responsabilidad de cerrar y pensamos el show justamente como el cierre de una fiesta maravillosa para una ciudad que lo ama, con la gente emocionada, eufórica y cantando esas canciones que son parte de nuestra vida y de nuestra historia, que nos interpelan y nos representan todo el tiempo. Son la argentinidad absoluta y las tocamos con mucha responsabilidad y alegría. Más allá de que nosotros estemos en el escenario, sentimos que es un show que hacemos entre todos”, apuntó el músico.

“Preparamos un show diferente con algunos invitados que no son habituales y que creíamos que puedan aportarle una solidaridad muy interesante sobre todo para el público que va al festival. También elegimos una lista por ahí de temas mucho más populares que sean más divertidos y fáciles para compartir”, anticiparon desde La Pedro Pontes, banda local de cumbia que acaba de cumplir diez años de trayectoria y que se presentará el domingo en el escenario Parque.

“Ya habíamos participado en la primera edición del festival, y nos entusiasmó cuando nos convocaron de nuevo. Es lindo tocar en la calle en un evento abierto, es una oportunidad para conocer nuevo público y compartir lo que venimos trabajando como banda durante los últimos años", cerró.

Cultura pública

El Festival Faro es organizado de manera conjunta por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento de aliados estratégicos.

“En un país donde se discute mucho todo, en Rosario la cultura no se discute. La Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe invertimos en cultura porque estamos convencidos de que la cultura importa. Y la ciudad y los artistas nos demuestran que vale la pena esta decisión. Este es un festival que ya no nos pertenece, porque le pertenece a la ciudad. Pero por sobre todas las cosas le pertenece a los músicos y a las música”, aseguró Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación municipal, en el marco de la presentación oficial de Faro.

“Nosotros estamos de paso y lo que queda para la ciudad son estos escenarios. Esta es una política pública que vale la pena defender, y que les puedo asegurar que no existe en ninguna otra ciudad del país. Esto es suyo, cuidenlo, defiéndanlo. Es un festival que se hace con 90% de grilla local y con manos de trabajadores y trabajadores de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, con empresas y emprendedores de la ciudad”, sumó.

“Siempre es importante valorar, porque en muchos casos es desestimado y es peligroso, es la decisión política de apostar por la cultura. No todos los gobiernos la tienen y lo sabemos. Este festival es justamente un faro para el resto del país, por su apuesta fuerte a la cultura y a las industrias creativas que mueven la economía. Acá va a haber gastronomía, emprendedores, dispositivos lúdicos para las infancias, y propuestas para que toda la familia pueda venir con su heladerita y su reposera a disfrutar en un entorno natural. Es un espacio público para hacer cultura pública, y eso es una enorme decisión política que nunca hay que naturalizar porque puede faltar. Hay que valorarla y disfrutarla. Van a ser tres días maravillosos, con muchísimos artistas, dos escenarios, y muchos géneros para todos los gustos”, afirmó por su parte y en el mismo marco la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda.