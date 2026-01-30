La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe sumará este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Entre viernes y sábado, el contingente santafesino emprenderá viaje para sumarse a la lucha contra el fuego, que ya arrasó más de 40 mil hectáreas en el sur

30 de enero 2026 · 14:22hs
Los brigadistas de Santa Fe se preparan para combatir los incendios en el sur

Los brigadistas de Santa Fe se preparan para combatir los incendios en el sur

La provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil, prepara un grupo de brigadistas para colaborar con los incendios en la Patagonia. En las próximas horas alrededor de 50 bomberos santafesinos especializados partirán para combatir el fuego que hace casi dos meses arrasa con el terreno del sur argentino.

Ante el avance de los incendios en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, la Secretaría de Protección Civil prepara a unos 50 brigadistas, la mitad parte de los Bomberos Zapadores y Voluntarios de Santa Fe, para colaborar con sus pares de la Patagonia, que desde diciembre combaten el siniestro que ya consumió más de 40 mil hectáreas, de vegetación nativa y bosques implantados del territorio. “Se está armando este fin de semana una brigada, esta noche o mañana estaría saliendo un contingente hacia el sur”, contó Andrés Lastorta, director general de Bomberos Zapadores de Santa Fe en LT8.

Lastorta reconoció que la idea es rotar a los brigadistas cada 10 días, aunque no pierde las esperanzas de que “la madre naturaleza ayude al sur, que llueva” para que el trabajo en las localidades afectadas culmine antes de tiempo.

El gobierno declaró Emergencia Ígnea para la Patagonia

El gobierno nacional declaró la emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, frente a los incendios forestales que ya afectaron a más de 45.000 hectáreas en la región patagónica y ante los riesgos para los habitantes e infraestructuras.

La Emergencia Ígnea es un régimen extraordinario utilizado en casos de riesgos elevados de incendios. El decreto se enmarca en el índice de peligro, que se mide diariamente con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a las 12 del mediodía.

Existen prohibiciones que rigen de manera permanente, independientemente del valor del índice. No está permitido realizar fuego en espacios públicos como playas, senderos, veredas y sectores similares, ni efectuar quemas de ningún tipo, en ningún lugar.

En aquellos lugares habilitados, los gobiernos locales aclaran que no otorga habilitaciones formales otorgadas para encender fuego. Su función es realizar inspecciones y emitir recomendaciones técnicas en el marco del decreto vigente, orientadas a reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad.

Con respecto a las denuncias, estas deben ser realizadas por medio de los canales oficiales, tales como el 103 de Protección Civil o el número particular de cada provincia.

Además, la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la entrega de $100.810.319.998,50 para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con una asignación de $94.924.971,75 para cada organización. Por otro lado, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones, recibirán $7.754.639.995,93. Este refuerzo económico está destinado a la compra de equipamiento, recursos operativos y elementos de protección personal.

Noticias relacionadas
Una radiografía de la educación santafesina.

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Se conoció la fecha de pago de los haberes de enero para los trabajadores públicos de Santa Fe

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Qué dijo Pullaro sobre una posible visita de Milei a Santa Fe

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

Ver comentarios

Las más leídas

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Lo último

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: Es un agradecimiento a la gente

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: "Es un agradecimiento a la gente"

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Entre viernes y sábado, el contingente santafesino emprenderá viaje para sumarse a la lucha contra el fuego, que ya arrasó más de 40 mil hectáreas en el sur
Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

Trump y Milei negocian que la Argentina reciba deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea
Economía

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Ovación
Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe suma este fin de semana 50 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas