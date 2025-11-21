Netflix: la serie con secretos, tragedias y misterios que arrasa en la plataforma

Con solo seis capítulos de 50 minutos, "El cuco de cristal" se presenta como una opción ideal para ver el fin de semana

Catalina Sopelana, luego de su destacada actuación en la serie "El Jardinero", es la protagonista de este thriller

Netflix estrenó “El cuco de cristal” , la nueva adaptación de la novela de Javier Castillo, un thriller psicológico que combina misterio, tragedia y redención en un pequeño pueblo cargado de secretos. La miniserie ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

La producción explora los límites entre el suspenso emocional y el drama rural, siguiendo a personajes atravesados por la pérdida y los misterios que resurgen del pasado. El relato se desarrolla en una comunidad donde las tragedias dejaron heridas abiertas y nada es lo que parece.

La serie está compuesta por seis episodios y cuenta con la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo. El guión estuvo a cargo de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig mientras que el elenco está encabezado por Catalina Sopelana, Itziar Ituño, Álex García, Iván Massagué, Alfons Nieto y Tomás del Estal.

¿De qué trata "El cuco de cristal"?

La historia sigue a Clara (Catalina Sopelana), una joven médica que sufre un infarto inesperado y recibe un trasplante de corazón que le salva la vida. Tras la operación, la familia del donante la invita a visitar su pueblo, y Clara acepta sin dudarlo. Sin embargo, al llegar descubre una comunidad atravesada por secretos, mentiras y un misterio que parece perseguirla desde el primer momento.

En paralelo, la serie desarrolla la historia de Sara, una mujer que lleva una vida aparentemente normal pero que arrastra un oscuro secreto ligado a su pasado y a un temido asesino serial conocido como “El Cuco”.

A medida que la policía avanza en la investigación, la vida de Sara empieza a desmoronarse, obligándola a enfrentar la verdad sobre su identidad y su conexión con los crímenes.

Tráiler oficial de "El cuco de cristal"?