Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto finalizó el viernes de Las Vegas con mejores sensaciones con el Alpine. Después de una floja FP1, finalizó 16° la FP2, más cerca de su compañero Pierre Gasly, que siguió fuerte. Este viernes a las 21.30 hora argentina será la FP3 y a las 1 del sábado la clasificación.
Una leve llovizna al inicio de la tanda y un problema con una alcantarilla al final hicieron de los libres 2 una tanda incompleta. De todas formas, a Colapinto le sirvió para mejorar, estuvo más competitivo que en la FP1 y finalizó a 0,451s de Gasly, después de haber estado a casi 1,2s en la primera tanda.
En toda la FP2 Colapinto estuvo muy cerca del francés, que finalizó 12° y se mostró fuerte, como en Brasil. Sin saber bien por qué, el Alpine pareció experimentar una mejora desde Interlagos, sobre todo con el francés, y el equipo sueña con avanzar en la clasificación.
Colapinto corre con un chasis reparado y piezas viejas que se montaron en el Alpine tras el accidente en el sprint de Interlagos y eso le jugó en contra.
Cómo fue la FP2 en el Strip Circuit
Una pertinaz lluvia cayó minutos antes de empezar la tanda y por eso nadie salió de entrada. Pasados los seis minutos empezaron a salir los autos con gomas medias nuevas.
Colapinto hzo 1m 47,937s en un primer intento. Y Gasyly 1m 50,177s
Gasly bajaría a 1m 39,093s y Colapinto a 1m 37,779s. Hamilton lo superó, pero Leclerc no y el argentino quedó 2° entre las Ferrari. Pero todos empezaron a mejorar. Por ejemplo, Verstappen, en 1m 36,029s.
Gasly bajaría y quedaría a 0,470s de Kimi Antonelli (1m 35,730s) y Colapinto quedó a 0,479s, con 1m 36,217s.
Los tiempos empezaron a bajarse aceleradamente y Russell clavaba 1m 35,006s. Y Gasly bajaría a solo 0,075s en el segundo lugar: 1m 35,158s. Y Colapinto quedaría cerca: 1m 35,533s.
Russell volvería a mejorar: 1m 34,430s. Y Gasly mejoraría un montón; 1m 34,631s, mientras que el argentino mejoró también pero no tanto; 1m 35,218s.
Norris pondría el "uno" por primera vez; 1m 33,943s y Gasly mejoraría de nuevo: 1m 34,363s. Y Colapinto clavaba 1m 34,824s. Y a boxes los dos Alpine y casi todo el resto.
La segunda mitad, con prueba e clasificación
Los Racing Bulls fueron los primeros en poner goma blanda y Lawson se puso segundo, mientras que Hadjar bloqueó mal y siguió de largo en una de las curvas.
Cuando Colapinto abrió la vuelta, Alonso lo taponó y lo hizo abortar el giro, mientras Gasly siguió de largo en una curva. En ese momento, empezó a caer una tenue llovizna en la última parte de circuito.
Faltando 20 minutos pusieron la bandera roja, aparentemente por una alcantarilla, a 18 minutos del final. Recién diez minutos después se abrió la pista.
Leclerc, que hizo el uno en la FP1, rompió caja en el relanzamiento y no pudo mejorar. Pese a que sacó la Ferrari, determinaron una nueva bandera roja y ahí sí, fue el final de todo.
La FP1 en Las Vegas
