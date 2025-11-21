La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

La tanda terminó antes y Franco Colapinto finalizó 16°, a menos de medio segundo de Pierre Gasly que siguió fuerte con el Alpine en Las Vegas.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de noviembre 2025 · 02:00hs
Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas

Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Franco Colapinto finalizó el viernes de Las Vegas con mejores sensaciones con el Alpine. Después de una floja FP1, finalizó 16° la FP2, más cerca de su compañero Pierre Gasly, que siguió fuerte. Este viernes a las 21.30 hora argentina será la FP3 y a las 1 del sábado la clasificación.

Una leve llovizna al inicio de la tanda y un problema con una alcantarilla al final hicieron de los libres 2 una tanda incompleta. De todas formas, a Colapinto le sirvió para mejorar, estuvo más competitivo que en la FP1 y finalizó a 0,451s de Gasly, después de haber estado a casi 1,2s en la primera tanda.

En toda la FP2 Colapinto estuvo muy cerca del francés, que finalizó 12° y se mostró fuerte, como en Brasil. Sin saber bien por qué, el Alpine pareció experimentar una mejora desde Interlagos, sobre todo con el francés, y el equipo sueña con avanzar en la clasificación.

Colapinto corre con un chasis reparado y piezas viejas que se montaron en el Alpine tras el accidente en el sprint de Interlagos y eso le jugó en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1991735825378193876&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Cómo fue la FP2 en el Strip Circuit

Una pertinaz lluvia cayó minutos antes de empezar la tanda y por eso nadie salió de entrada. Pasados los seis minutos empezaron a salir los autos con gomas medias nuevas.

Colapinto hzo 1m 47,937s en un primer intento. Y Gasyly 1m 50,177s

Gasly bajaría a 1m 39,093s y Colapinto a 1m 37,779s. Hamilton lo superó, pero Leclerc no y el argentino quedó 2° entre las Ferrari. Pero todos empezaron a mejorar. Por ejemplo, Verstappen, en 1m 36,029s.

Gasly bajaría y quedaría a 0,470s de Kimi Antonelli (1m 35,730s) y Colapinto quedó a 0,479s, con 1m 36,217s.

Los tiempos empezaron a bajarse aceleradamente y Russell clavaba 1m 35,006s. Y Gasly bajaría a solo 0,075s en el segundo lugar: 1m 35,158s. Y Colapinto quedaría cerca: 1m 35,533s.

Russell volvería a mejorar: 1m 34,430s. Y Gasly mejoraría un montón; 1m 34,631s, mientras que el argentino mejoró también pero no tanto; 1m 35,218s.

Norris pondría el "uno" por primera vez; 1m 33,943s y Gasly mejoraría de nuevo: 1m 34,363s. Y Colapinto clavaba 1m 34,824s. Y a boxes los dos Alpine y casi todo el resto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991737085250658321&partner=&hide_thread=false

La segunda mitad, con prueba e clasificación

Los Racing Bulls fueron los primeros en poner goma blanda y Lawson se puso segundo, mientras que Hadjar bloqueó mal y siguió de largo en una de las curvas.

Cuando Colapinto abrió la vuelta, Alonso lo taponó y lo hizo abortar el giro, mientras Gasly siguió de largo en una curva. En ese momento, empezó a caer una tenue llovizna en la última parte de circuito.

Faltando 20 minutos pusieron la bandera roja, aparentemente por una alcantarilla, a 18 minutos del final. Recién diez minutos después se abrió la pista.

Leclerc, que hizo el uno en la FP1, rompió caja en el relanzamiento y no pudo mejorar. Pese a que sacó la Ferrari, determinaron una nueva bandera roja y ahí sí, fue el final de todo.

La FP1 en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991684488355623218&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Franco Colapinto, destinatario de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Franco Colapinto padeció las limitaciones del A525 de Alpine esta temporada.

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Lo último

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Fexa impulsa la educación y la solidaridad en la Copa Challenger de golf del Rotary Club

Fexa impulsa la educación y la solidaridad en la Copa Challenger de golf del Rotary Club

Pedro Aznar se presentó en Rosario

Pedro Aznar se presentó en Rosario

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Ovación
Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Cómo le fue a Colapinto en el primer ensayo con Alpine en Las Vegas

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

Argentina dio una gran batalla ante Alemania pero quedó afuera de la Copa Davis

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

Policiales
Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Ludueña: un crimen cruzado por la disputa de un búnker narco

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Vuelve la Noche de los Teatros Independientes: entrada gratuita en trece salas de Rosario

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María